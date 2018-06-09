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İran nükleer anlaşma için Rusya ile görüşmek istiyor

09.06.2018 12:48 | Son Güncelleme

İran, ABD'nin çekilmesi sonrası geleceği belirsiz hale gelen nükleer anlaşma ile ilgili olarak Rusya ile görüşecek.

İran nükleer anlaşma için Rusya ile görüşmek istiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesisonrası geleceği belirsiz hale gelen nükleer anlaşma ile ilgili olarak durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini açıkladı.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün, Çin'in Çinğdav kentindeki zirvesi öncesi Putin ile bir araya gelen Ruhani, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin Rusya ve İran arasında "önemli ve ciddi bir konuşmayı zorunlu kıldığını" belirtti.

İki ülkenin arasındaki yakın ilişkileri övgüde bulunan İran Cumhurbaşkanı, ayrıca Tahran ve Moskova yönetimlerinin Suriye'deki işbirliği ve oynadıkları rolü "çok önemli" bulduğunu söyledi.

Rusya: Acı sonuçlar doğurabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayı başında anlaşmadan çekileceklerini ilan etmesi sonrası bir açıklama yapan Putin, bunun "acı sonuçlar” doğurabileceğini kaydetmiş ve anlaşmayı kurtarmak için Avrupa Birliği ile birlikte hareket edeceklerini belirtmişti.

İran Nükleer Programı Başkanı Ali Ekber Salihi de Perşembe günü ülkenin devlet televizyonuna konuşarak, anlaşmanın başarısızlığa uğrama ihtimaline karşı teknik açıdan hazırlıklı olduklarını söylemişti.

İran'ın nükleer programını uluslararası gözlemcilerin denetimine sokan ve nükleer silah geliştirmeden atom enerjisini barışçıl bir şekilde kullanmasına olanak sağlayacak 2015 tarihli protokol, Birleşmiş Milletler'in beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin'e ek olarak AB ve Almanya'nın katılımıyla imzalanmıştı.

AP,rtr/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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