İran: Nükleer anlaşma yeniden gözden geçirilemez

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ocak (DHA) - İran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ve BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi arasında imzalanan nükleer anlaşmada yapılmasını talep ettiği "değişiklik" çağrısını reddetti.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndaki (JCPOA) "korkunç hataları" düzeltmediği takdirde ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylemişti. Trump'ın açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'ın, "şimdi veya gelecekte herhangi bir değişikliği" kabul etmeyeceğini ve ABD tarafından yapılan taleplerin anlaşmayı bozmak için "umutsuz bir girişim" olduğunu söyledi.

Trump, Obama yönetimi tarafından yapılan anlaşmanın geçici olarak yenilenmesini sağlamış ve JCPOA'yı tarihteki "en kötü anlaşma" olarak nitelendirmişti. Anlaşmanın diğer tarafları olan Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin taahhütlerini teyit etmesine rağmen Trump yönetimi, talep edilen değişiklikler yerine getirilmediği takdirde ABD'nin ekonomik yaptırımlara devam edeceğini açıklamıştı.