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İran Nükleer Anlaşmanın Değişmesine Karşı

25.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2015 nükleer anlaşması üzerinde herhangi bir değişiklik ya da ilave yapılmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı

İran Nükleer Anlaşmanın Değişmesine Karşı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2015 nükleer anlaşması üzerinde herhangi bir değişiklik ya da ilave yapılmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Ruhani bu açıklamayı, Avrupa ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump’ı anlaşmaya bağlı kalmak için ikna etmeye çabaladığı bir sırada yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Trump’la Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Amerika başkanının kaygılarını giderecek şekilde “yeni bir anlaşma” yönünde adım atmanın bir yolu olabileceğini söylemişti. Trump başından bu yana itiraz ettiği anlaşmaya, İran’ın balistik füze programı ve Ortadoğu ihtilaflarına müdahalesi gibi konuların da dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. Başkan Trump ayrıca, anlaşmadaki bazı hükümlerin geçerlilik süresi bulunmasından endişesini ifade ediyor.

Rusya ve Çin’le birlikte anlaşmayı imzalayan Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa ve Almanya, Amerika’nın anlaşmayı terketmemesini istiyor.

Ancak İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Tebriz’de katıldığı bir konferanstaki sözleri bu çabalar üzerinde soğuk duş etkisi yarattı. Ruhani açıklamasında, “Macron’la telefonda birkaç kez görüştüm ve bir kez de yüz yüze ayrıntılı görüşme yaptım. Anlaşmaya tek bir cümle bile olsa hiçbir ilave yapmayacağımızı ya da hiçbir şeyi çıkarmayacağımız ona net biçimde belirttim” dedi. Ruhani, Macron’un 7 ülke tarafından imzalanan bir anlaşma üzerinde değişiklik yapma hakkına sahip olmadığını vurguladı.

Ruhani, “Çıkarlarımız garanti altında olduğu müddetçe, ABD ister kalsın ister kalmasın biz anlaşmada kalacağız. Ama bize sağladığı faydalar garanti altında olmazsa, koşullar ne olursa olsun anlaşmada kalmayacağız” diye konuştu.

Ruhani, Trump’a hitaben, “Siyaset hakkında, hukuk ya da uluslararası sözleşmeler hakkında hiçbir fikrin yok. Sadece bir işadamısın, tüccarsın. Kule inşaatçısısın. Uluslararası konularda nasıl hüküm verecek?” dedi.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, Trump’ın Macron’la ortak basın toplantısında, İranlıların nükleer programlarını yeniden başlatmaları halinde “daha önce hiç olmadığı kadar büyük sorunlarla karşılaşacakları” tehdidine de yanıt verdi. Ruhani, “Sayın Trump, nükleer anlaşma çökerse nükleer programımıza onları şok edecek biçimde yeni bir hızla tekrar başlayacağımızı söylediğimizde bunun

sadece boş laf olduğunu düşünüyor. Tehditlerinin içi boş” ifadelerini kullandı.

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