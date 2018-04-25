İran Nükleer Anlaşmanın Değişmesine Karşı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2015 nükleer anlaşması üzerinde herhangi bir değişiklik ya da ilave yapılmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Ruhani bu açıklamayı, Avrupa ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump’ı anlaşmaya bağlı kalmak için ikna etmeye çabaladığı bir sırada yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Trump’la Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Amerika başkanının kaygılarını giderecek şekilde “yeni bir anlaşma” yönünde adım atmanın bir yolu olabileceğini söylemişti. Trump başından bu yana itiraz ettiği anlaşmaya, İran’ın balistik füze programı ve Ortadoğu ihtilaflarına müdahalesi gibi konuların da dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. Başkan Trump ayrıca, anlaşmadaki bazı hükümlerin geçerlilik süresi bulunmasından endişesini ifade ediyor.

Rusya ve Çin’le birlikte anlaşmayı imzalayan Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa ve Almanya, Amerika’nın anlaşmayı terketmemesini istiyor.

Ancak İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Tebriz’de katıldığı bir konferanstaki sözleri bu çabalar üzerinde soğuk duş etkisi yarattı. Ruhani açıklamasında, “Macron’la telefonda birkaç kez görüştüm ve bir kez de yüz yüze ayrıntılı görüşme yaptım. Anlaşmaya tek bir cümle bile olsa hiçbir ilave yapmayacağımızı ya da hiçbir şeyi çıkarmayacağımız ona net biçimde belirttim” dedi. Ruhani, Macron’un 7 ülke tarafından imzalanan bir anlaşma üzerinde değişiklik yapma hakkına sahip olmadığını vurguladı.