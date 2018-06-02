İran Nükleer Anlaşmasından Çekilen ABD'nin Bir Sonraki Adımı Ne Olacak?

İran nükleer anlaşmasından çekilen Amerika için bir sonraki adımın ne olacağı, merak konusu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran nükleer anlaşmasının yerini alacak bir anlaşma için Amerika'nın güvenliği ön planda tutarak hazırladığı 12 maddelik bir taslak açıkladı.

Başkan Trump'ın Amerika'yı İran nükleer anlaşmasından çekmesinin üzerinden neredeyse üç hafta geçtikten sonra Trump Yönetimi'nin yeni bir strateji üzerinde çalıştığını gösteren sinyaller var.

12 maddelik bir taslak açıklayan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika'nın Sesi Farsça Yayın Bölümü’ne verdiği demeçte, amacın, İranlı liderleri kendi halklarına karşı sorumlu tutmak olduğunu söyledi: ”Bu12 madde son derece açık. İranlı liderlerden çok fazla isteğimiz yok. Sadece normal liderler gibi davransınlar, kendi insanlarını yağmalamasınlar. Kendi halklarının parasını Suriye, Yemen, Lübnan, Irak gibi yerlerde maceralara atılmak için harcamasınlar. Halka liderlik yapsınlar, büyük bir ülke kursunlar. Ellerindeki kaynakları bunun için kullansınlar.”