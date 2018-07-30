HABER

İran Para Birimi Rekor Düşüşte

30.07.2018 23:09 | Son Güncelleme

Amerika, İran’a yönelik yaptırımları tekrar başlatmadan önce ülkenin para biriminin değeri rekor şekilde düştü. Dururumun ekonomik sıkıntılara ve ülkede karışıklığa yol açabileceği yorumları yapılıyor

İran Para Birimi Rekor Düşüşte

Amerika, İran’a yönelik yaptırımları tekrar başlatmadan önce ülkenin para biriminin değeri rekor şekilde düştü. Dururumun ekonomik sıkıntılara ve ülkede karışıklığa yol açabileceği yorumları yapılıyor.

Geçen ay Tahran’da meclis önünde İran Rial’inin dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine 3 gün boyunca gösteriler düzenlemiş, protestocular polisle çatışmıştı. Aralık ve Ocak aylarındaki protestolarda ise 25 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 5 bin kişi de gözaltına alınmıştı.

İranlılar birikimlerinin eridiğini görürken, dükkan sahipleri bazı ürünleri gerçek değerlerinden emin olmadıkları için satmayı reddediyor. Birçoğu yaptırımların yürürlüğe girmesiyle işlerin daha da kötü olacağından endişeli.

Tahranlı Rasul Şadi faiz oranlarının bu şekilde devam etmesi halinde kimsenin ne olacağını bilmediğini kaydetti. Şadi’ye göre insanlar bir süre alışveriş yapmamalı. Şadi, bu şekilde fiyatların düşeceğini belirtiyor.

Hükümet geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Veliullah Seif’i görevden almış ve ülkeye getirilecek döviz için kısıtlamaları hafifletmişti.

Bu önlemlerin sonuç verdiğini görmek için henüz erken ancak Merkez Bankası Pazar günü gelişmelerden “düşmanları” sorumlu tuttu.

Başkan Donald Trump Mayıs ayında İran’la Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmadan çekilmişti. Trump, İran’ın bölgesel politikalarını radikal şekilde değiştirmemesi durumunda yaptırımları artırma tehdidinde bulunmuştu.

Tahran’da yaşayan ekonomist Said Leilaz, hükümetin daha güçlü önlemler almamasını eleştiriyor ve karar almanın eksikliğinden yakınıyor.

Leilaz, insanların endişelerinin anlaşılabilir olduğunu ve paralarını dövizle değiştirerek kendi çıkarlarını koruduklarını kaydediyor.

Amerikan Maliye Bakanlığı Amerikan şirketlerine ve Amerika’nın kontrolündeki yabancı şirketlere 6 Ağustos’a kadar süre tanıdı. Ticaret, petrol alışları gibi izinler önümüzdeki haftalarda iptal edilecek ve 4 Kasım’a kadar bu aktiviteler sona erecek.

Anlaşmada imzası bulunan diğer ülkeler, İngiltere, Çin, Almanya, Fransa, Rusya ve Avrupa Birliği anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor.

Ancak bu ülkelerin çabaları Amerika’nın İran’la iş yapan şirketleri ve ülkeleri cezalandıracağı yönündeki tehdidinin ardından karmaşık hale gelmiş durumda.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Amerika’nın stratejisinin başarısız olacağını ve önümüzdeki aylarda Amerikalılara yaptırımlara beş bağlamaktan vazgeçmeleri gerektiğini gösterebileceklerini kaydetti.

İran Amerika’nın güvenilmeyeceğini belirterek yeni görüşmeleri kabul etmiyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, “Amerika ve mevcut politikalarıyla müzakere ihtimali yok” dedi.

Endişeler arttıkça petrol fiyatları da yükseliyor.

Yaptırımlar şimdiden İran’dan petrol akışını azaltmış durumda. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Amerika’nın geri adım atmaması durumunda Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceğini kaydetti.

Dünya petrolünün önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.

Trump: “İran’la ön koşulsuz görüşme yapabilirim”

ABD Başkanı Donald Trump ise Pazartesi günü (30 Temmuz) İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yle Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir soruyu yanıtlarken, İranlı liderin istemesi halinde Ruhani’yle “görüşebileceğini” belirtti.

İranlılar’la olası bir görüşmeyi hiçbir ön koşul olmadan yapabileceğini kaydeden Trump, “Görüşmek isterlerse görüşürüz. Herkesle görüşürüz. Ben müzakereye inanıyorum, özellikle de savaşın sözkonusu olduğu durumlarda... İranlılar’la da istedikleri takdirde elbette görüşürüm” diye konuştu.

PARTNEREge'de aşk turuEge'de aşk turu
Mısır'da hastanede büyük şok! Akılalmaz olayMısır'da hastanede büyük şok! Akılalmaz olay
Amerikalı Generalden Türkiye’ye ZiyaretAmerikalı Generalden Türkiye’ye Ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı

CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

İlginizi Çekebilir

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım

Mısır'da hastanede büyük şok! Akılalmaz olay

Mısır'da hastanede büyük şok! Akılalmaz olay

Dünyanın en güzel yüzleri! 2018 listesine Türkiye'den 5 isim girdi

Dünyanın en güzel yüzleri! 2018 listesine Türkiye'den 5 isim girdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti hakkında açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti hakkında açıklama

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Sapık önce taciz etti itiraz duyunca herkesin içinde...

Sapık önce taciz etti itiraz duyunca herkesin içinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.