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İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 09:20 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ülkenin ikinci büyük kentinde başlayan gösteriler, Cuma günü başkent Tahran dahil 12 şehre yayıldı. Yerel kaynaklar, hayat pahalılığını protesto için sokağa çıkan yüzlerce kişinin gözaltına alındığını bildiriyor. ABD Başkanı Trump, Tahran rejiminin yurt dışındaki operasyonlar için para harcadığını ve yolsuzluğa battığını belirterek "Dünya bu süreci izliyor" dedi.

İran'da Cuma namazı çıkışında gerçekleşen protesto gösterileri, dünyada ses getirdi. Uluslararası büyük medya organları, gösterileri manşetlerinden veriyor.

Ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de Perşembe günü sokağa çıkan kalabalıklara, Cuma günü namaz sonrasında yenileri eklendi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, başkent Tahran'da bile gösteri olduğunu bildiriyor. Tahran'daki eylemcilerden birkaçının gözaltına alındığı resmen açıklandı.

Muhalifler, 12 şehirde birden gösteri olduğunu söylüyor. Meşhed'in yanı yanı sıra kuzeydeki Tebriz, Raşt, batıda İsfahan, Hamadan ve Irak sınırındaki Kirmanşah protestoların diğer adreslerinden bazıları. Kirmanşah'ta sokağa çıkanlar 'Ölüm veya özgürlük', 'Filistin'i boşver, bizi düşün' gibi sloganlar attı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, bokaklarda yankılanan diğer sloganlar ise 'Mollalar dışarı', 'Diktatöre ölüm' ve 'Ruhani'ye ölüm.'

SEMBOL OLDU

Muhalifler, elinde tuttuğu beyaz bir sembolle tek başına duran bir kadın protestocunun gözaltına alındığını savunuyor. Sosyal medyada söz konusu göstericinin birçok resmi çizildi ve protestoların sembolü haline gelmiş gibi görünüyor.

Tesettüre uymayana hapis yerine ‘eğitim’

BBC, ülkede 2009 yılından bu yana ilk kez bu çapta büyük gösteriler olduğunu aktarıyor.

Ülke dışında yaşayan İranlılar da gösterilere destek veriyor. Almanya ve Belçika gibi ülkelerde İran büyükelçiliği önünde toplananlar, Tahran yönetiminin hoşuna gitmeyecek sloganlar attı.

Meşhed, Nişabur, Kaşmer gibi kentlerde Perşembe günü düzenlenen protestolarda polis 52 göstericiyi gözaltına almıştı. Yerel kaynaklar, polisin biber gazı ve tazyikli suyla dağıttığı göstericilerden bazılarının da yaralandığını aktarmıştı.

Trump Twitter'dan yazdı: Dünya bu süreci izliyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran'daki gösterileri değerlendirdi. Trump, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor" diye yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, resmi açıklamayla gözaltıları kınadı.

Bilek güreşini kazandı ama...

İran karıştı: Hayat pahalılığını protesto ediyorlar

Ezeli düşmanı Suudi Arabistan'la Ortadoğu'da girdiği bilek güreşini Suriye ve Irak'ta kazanan İran, halihazırda Yemen'de Şii Husilere destek veriyor. Üçüncü yılını doldurmak üzere olan savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon Husilere hava saldırıları düzenliyor.

Dış politikada bunlar yaşanırken, dünyanın en kapalı rejimlerinden birine sahip ülkede ekonomi alarm veriyor.

3 milyon 200 bin işsizin bulunduğu İran'da bazı temel gıdaların fiyatları son dönemde neredeyse yarı yarıya arttı.

Hameney'den uyarılar

P5+1 ülkeleriyle nükleer anlaşmaya imza atan Tahran yönetimi, Batılı ülkelerin yaptırımlarından 2015 yılında kurtuldu ancak henüz bu sokağa yansımış değil.

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hameney, hafta içinde yaptığı açıklamada hükümetin ekonomi politikalarını eleştirmiş ve yüksek enflasyon, artan fiyatlar gibi sorunların çözülmesini istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD gösteri Tahran İRAN Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
iranıda karıştırdı abd deyyusu... musLumanLar akiLLi oLmaLi birbirine düşmemeLi...
@haylaz_1979_ltjbb iran halkı koyun değil demekki.
@haylaz_1979_ltjbb insanları aç bırakırsan tabiki hak ister a haber izleyip uyumuyor herhez
Anlasıldı surıyeden sonra ya iran ya türkiyede sıra beklıyodum sıra irandaymış iran bu protestoları bastırması lazım iranın iç huzuru türkiyenin iç huzuru demek
amerika oyunlarına başladı
türkiyedeki aynı senaryo
Her b.ka sembol arar bu medya zaten şimdi ne durumdadır o kadın Allah bilir yarın vinçle sallanırken görürseniz şaşmayın Abdnin oyununa gelen ülkeler Irak Afganistsn Libya Mısır Suriye hepsinin durumu ortada hepsi sömürülüyor
Bizde de gezi sürecinde aynı şeyler yaşanmadı mı? Sembol dedikleri kırmızı fularlı kız PKK lı , kımızı elbiseli kız DHKP-C sempatizanı çıkmıştı. İran bizim kadar akıllı olup gerçeği göremezse yakında Suriye ve Mısır gibi olacak.
Aynen gezi sürecinde insanları kullandılar.İyileri de.
silin ağzınızın kenarından akan salyaları başaramayacak artık bu köpekler artık herkesin maskesi düştü. Din-i İslamın şahlanışı yakındır Allah’ın izniyle
Savaş açamadığı ülkelere halkı galyana getirerek iç savaş ile ele geçirmek amerika bir gün sende batacaksın allahım bizlere tez vakit göster yarabbim.
yakındır bu görüntüleri ülkemizde görürüz, bir yerden sonra daha gitmiyor diktatörlük demekki!balk sesini çıkarsa devlet hoplar ama dur bakalım herşeyin bi zamanı var!
gene abd, gene aynı senaryo, gene aynı gerızekalılıkla gaza gelen halk, elindekinin kıymetını bılmede gör sen neler oluyor neler...
en kötü iran en iyi amerikadan İYİDİR.
Game of America.
hayat pahalılığımı :) bizim koyunlar bir donu 3 ay giyiyor, sonra ekonomi çok güzel, avrupa bizi kıskanıyor diyor. sizi ancak avrupadaki dogal beslenmeyen çiftlik koyunları kıskanır.
@zaf2005 herkesi kendin gibi hainmi zannediyorsun pislik donumu nereden bileceksin asıl domuz sizsiniz en azından koyun helal
İranlıların gözü açıldı hayat pahallılığını bhne edip 1970 lerdeki irana dönme yolunu bu şekilde bulmuşlar tbrik ediyorum takdir ediyorum Amerika ve iran bir birinin kucağına oturmuş durumdalar aynı bizim amerikanın ve israilin kucağında oturduğıumuz gibi yalansa yalan deyin
Valla İran'da.insanlar nasıl yaşıyor .düşündüğüm.zaman kafayı yiyorum.zaman gelecek bizim ülkede öle olacak.adamlar ya ölüm ya da özgürlük diyor.girtlaklarina gelmiş artık.deger vermediğin insanlardan vergileri al silahları bu vergilerle al sonra aynı insanlara baskı olarak kullan .nerde lan böyle dünya .
İran proje ülkesi deyil köklü bir medeniyet öğle üç beş çabulcuya boyun eğeceğini zannetmiyorum
Buyuk bir göc dalgasi daha mi geliyor. Suriyeli kardeslerimizden sonra iranli kardeslerimizdemi oluyor. Devletimiz iranli kardeslerimize 30 milyar dolar daha ayarlarsa iste o zaman vergiler bizi mahveder.
Türkiye ile baş edemeyince sırada İranı kucağa oturtmak var tabiki..
iranda demkrasi var demek biz dışarı çıkamayız çıksak hakkımızı arasak yeni KHK ile akp sivil milisler öldürür
@adriannn erkeksen çık bakayım dışarı
@adriannn bu ülkenin düşmanı sizin gibi adı gavur olanlardır önce ismini adam gibi Türk ismi yaz ondan sonra eleştir seni gidi amerikalı
İran sonrada Türkiye
Türkiyede hergüm herşeye zam var millet kuzu şükürcü
iran kı mülteci de kabul ederiz bizde hayat cok ucuz zaten
İran olayları ABD İsrail oyunu İnşallah bastırılır
yıkıl İran parçalanıp İran
kadınlar hak arıyor. sudi arabistan kadınların insan olmadığını, memeli hayvan olduğunu söylüyor. iranda kadın hakları yerlerde. biz bunu görüyoruz ama bunu esas bu tür rejimler gelsin diyen Türk kadınları görmeli.
Arap Baharının son yeri İran devam ediyor.
@eray2476 iran arap değildir perstir! ciddi türk ve arap nüfusu iran gerçeğini değiştirmez.
Atılan sloganlardan bile bu işin arkasnda ABD ve İSRAİL in olduğu net olarak anlaşılıyor."Filistin i bırak bize bak"yok ya?seni alçak coni seni...!!
Türkiye ile baş edemeyince tabiki sırada İranı kucağa oturtmak var. hadi hayırlısı..
türkiye için aynı senaryo demeyin zaten tayyip ve adamları emperyalist sistemin bire bir adamlarıdır...türkiyeyi mudahele edilebilir konuma getirmek için tam hız çalışmalar yapıyor..demokratik haklar elden alnıyor..güçler ayrılıgı yasama yürütme yargı denen her alanda otokrasiye geçilmiş tek başına ülke hakimi olma çabaları..ingilizler al türkiye senin olsun tayyip dedi buda delirdi....her yere tecavuz etmeye başladı...irana bişey olmaz olan türkiye denen yere olur...
Yine Yahudi Medyası Yine Karalama Ama Unuttukları İran da İdam Var. Yeni Yemezler abd Köpeği
Hamdolsun iran da karıştı. Bop un 2. aşaması. Abd ve suudi ajanları görev başında. İran suriye ve ırakta döktüğü kanların hesabını verecek.
Protestoları kimin başlatıp kışkırttığı önemli ama daha önemlisi ülkede gerçekten bir sorun var ki bu kitlesel bir eyleme dönüşebilmiş. Bu kadar insan durduk yere sokağa çıkmaz, yani ABD karıştırıyor demek belki haklı ama çok yavan bir tespit, o zaman hükümet demokratik davranıp, düzgün çalışıp, halka refah sağlayarak buna koz vermeyecek, bu kadar basit.
@msatic aynı ekonomik sıkıntı hatta sefalet Türkiye’de yaşanıyor dini araç edip halkı muhalefeti susturdular peki nereye kadar elbet patlak verecek
ey parsların torunları hiç bir zaman unutmayın kendi içinizdeki ne gibi olaylarda olsa ekonomi vs. ne varsa kendi içinizde halledin eğer başkalarına bu fırsatı verirseniz ayni libya ayni irak aynı orta doğuda olanlarla karşılaşırsınız benden sizlere tavsiye sakın iç işlerinize başkalarının oyunlarıyla oynamayın bundan sakının birlikteliğinizi koruyun bu oyuna sakın girmeyin yoksa ber taraf olursunuz düzeninizi kendi insiyatifinizle koruyun adaletli olun adil olun birlikteliğinizi sakın bozmayın kendi iç işlerinizi kendiniz cözün hükümeti idare edenler adaletli olun dünya çok küçük aldanmayın.
@lions5334 işidçi hain ailele beraber sabah akşam işid için kurban kesiyoraunuz
Allah’ım sen Vatanımızı koru
ABD şimdi de İran'a özgürlük getirme yalanıyla İran halkını sokağa döktü. Korkarım, bundan sonra sıra Türkiye de. Dikkatli olmak gerekiyor.
@alakar muhalefet protesto kabul etmeyen yönetimler işidin hükümdarlığı altındadır sende onlardansın
evet iran sakın arap baharı gibi bişeye izin vermeyin derhal ekonomiyi düzeltmek için çabalar sarfedin. yoksa sizin içinizdeki bir karışıklık bulunduğumuz coğrafyada mahalle yangınına döner. sadece siz yanmazsınız. bu durumdan rusya dahi etkilenir. abd ve avrupa denen leş kargaları buldukları ilk fırsatta bu bloğu kırmak için çabalayacaktır... bence ekonomik programlarınızı bir gözden geçirinnn.
ülkenize sahip cikin aptallar. aç yatin gerekirse. bi siz kaldiniz. sonra şu manzara turkiye icin yapilacak
AMERİKANIN OYUNLARI BUNLAR İRAN HALKI OYUNA GELMEYİN
Amerika oyunu diyorsunuz da İran'daki baskıcı rejim suçsuz yani öyle mi ? Başını açanı hapse atan halk arasında casus gezdiren rejim suçsuz yani ?
millet acından kırılsın sarayda pişkin pişkin yaşamak yok öyle bir şey TÜRKİYEM UYAN ARTIK
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