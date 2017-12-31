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İran: Protestocular yaptıklarının bedelini ödeyecek

DÜNYA HABERLERİ | 31.12.2017 15:54 | Son Güncelleme 9 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - İran yetkilileri, ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestoların devam etmesi halinde, protestocuların "demir yumrukla" karşılaşacakları ve "yaptıklarının bedelini ödeyecekleri" uyarısı yaptı.

İran genelinde üç gün önce başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddeti artmaya devam ediyor. Şimdiye kadar protestolar sırasında iki kişi yaşamını yitirirken yetkililer polis güçlerinin ateş açmadığını söyledi ve gerçekleşen ölümlerden Suni'leri ve dış güçleri sorumlu tuttu.

Hürremabad, Zencan ve Ahvaz kentlerindeki protestolar sırasında eylemciler ülkenin dini lideri Ayatollah Ali Hamaney'in görevden alınması veya öldürülmesi için slogan atarken, Ali Khamenei rejimine bağlı olarak çalışan İran Devrim Muhafızları Tuğgenerali Esmail Kowsari yerel basına yaptığı açıklamasında, "Eğer protestocular yüksek fiyatlar yüzünden sokaklara dökülüyorsa, şiddet eğilimli sloganlar atmamalı ve kamu malına zarar vermemeli" dedi.

İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani Fazli protestocuları verdikleri zararlar konusunda uyardı ve "Kamu malına zarar verenler, düzeni bozanlar ve yasaları çiğneyenler davranışlarından sorumlu tutulacak ve yaptıklarının bedelini ödeyecek. Şiddet, korku ve terör eylemlerini yaymak yanıtsız kalamaz" dedi.

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