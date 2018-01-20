İran Protestolarına Destek Londra'da Devam Ediyor

Şimdiki olayların sıradan halkın kendiliğinden kalkışması sonucu geliştiğini daha öncekiler gibi belli politik odaklar tarafından düzenlenmediğini savunuyorlar. Protestoculara göre zaten İran'da serbest, yani hapiste olmayan bir muhalif yoktu. Molla rejiminin kendisine karşı yönelen her hareketi bastırıp liderlerini de hapse attığını belirten protestocular, İran'da yoksulluğa, yolsuzluğa tahammülü kalmayan sıradan vatandaşların protesto yaptığını belirtiyor.

Protesto için toplanan kalabalığa göre İran'da şu an devam eden olaylar Şah dönemi İran'ının devrimci protestolarını hatırlatıyor ve protestocular şimdiki rejimi de o zaman Şah'ı bekleyen akıbetin beklediğine inanıyorlar.

Bu ay ikinci kez düzenlenen protestonun amacı İran'daki olaylara sessiz kalan İngiltere Hükümeti'ni tepki vermeye çağırmak.

Baskı rejiminden kaçıp İngiltere'ye sığınan İranlılar, ülkelerinde bir aydır devam eden rejim karşıtı harekete destek için Londra'da yeniden biraraya geldiler.

Gazetecilre dağıtılan basın bülteninde İran'da devam eden olaylarla ilgili verilen rakamlara göre, güvenlik güçleriyle çatışmalar sırasında en az 50 kişi öldü ve 8000 kişi gözaltına alındı. Bültende, bazı kişilerin gösterilere katılmadığı halde gözaltına alındığını not olarak düşülmüş ve İran rejiminin gösterilerin bastırıldığına ilişkin açıklamalarını da yalanlanıyor.

Bültende, öğrencilerin de gösterilerde ön saflarda yer aldığı belirtilmiş. Gençler daha gösteriye katılmadan gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulunuyorlar. Londra'da toplanan guruba göre bu, hükümetin her kesimden korktuğunun bir göstergesi.

İran, Suriye, Yemen gibi bölgelerde vekalet savaşları sürdüren bir durumda ve Rusya'yla işbirliği halinde. Öte yandan, Obama döneminde nükleer araştırmalardan uzak duracağına söz vererek kurtulduğu ambargoyla Trump döneminde yeniden karşılaşma tehdidi altında.

Avrupa ne İran'ın nükleer araştırmalarından ne de ona ambargo uygulanmasından yana.

Pek çok yorumcu ve uzman, Avrupa devletlerinin şimdiye kadar İran'daki olaylara müdahil olmamasını bu hassas dengelerin bozulması korkusuna dayandırıyor.

Londra'daki protestocular, bu ayın başında Theresa May'e ‘Kötülere karşı direnen iyiler ancak başka iyilerin bu duruma sessiz kalması sonucu yenilirler' yazan bir mektup sunmuşlardı.