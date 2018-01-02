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İran protestolarla ilgili ABD, İngiltere ve S. Arabistan'ı suçladı

02.01.2018 08:46 | Son Güncelleme 4 saat önce

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, ülkedeki protestolarla ilgili ABD, İngiltere ve S. Arabistan'ı suçladı. Pazartesi akşamı da devam eden gösterilerde ölü sayısı 13'e yükseldi.

AFP

İran'da Perşembe günü başlayan protestolar Pazartesi akşamı da devam ederken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, yaşananlardan yabancı ülkeleri sorumlu tuttu.

Lübnan medyasına konuşan Şamhani, "İran'daki durumla ilgili etiketler ve mesajlar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan geliyor. Durumla ilgili sosyal medya ağlarında yaşanan şey, İran halkına karşı bir vekalet savaşıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ise İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını belirtti ve "Bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" diye konuştu.

EPA Ruhani: Tehdit değil fırsat Ruhani, Pazartesi günü bir araya geldiği milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada protestoların bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Ruhani, protestocuları sokağa çeken tek şeyin ekonomik sorunlar olmadığını, insanların daha fazla özgürlük istediğini de belirtti.

Ruhani'nin konuşması Pazartesi akşamı yerel saatle 20.00'de devlet televizyonundan yayımlandı.

Öte yandan beş gündür sessizliğini koruyan dini lider Ayetullah Hamaney'in de bir açıklama yapması bekleniyor.

Gettyİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Devlet televizyonu: Bir polis silahla öldürüldüPazartesi gecesi de birçok kentte gösteriler düzenlendi.

Yetkililer, İran'ın iç kesimlerinde yer alan Necefabad kentinde göstericilerin bir polisi silahla öldürdüğünü açıkladı.

Bu bir polisin yaşamını yitirdiğine dair ilk resmi açıklama oldu.

Protestolarda ölü sayısı 13'e yükseldi 28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda.

Protestolarda ölü sayısının 13'e çıktığı bildiriliyor.

Aralarında hükümete yakın Fars haber ajansının da bulunduğu haber kaynakları, ülke genelindeki gözaltı sayısının 200'ü aştığını aktarıyor.

ReutersZancan kentindeki gösterilerde bazı araçların ateşe verildiği bildirildi. Pazartesi akşamı yaşanan gösteriler Polisin, Pazartesi akşamı Tahran'da yoğun güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

Mehr haber ajansı, kentte bir taksinin ateşe verildiğini, polisin Enghelab Meydanı'nda toplananları dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandığını belirtti.

Devlet medyası, bir emniyet sözcüsünün, İsfahan yakınlarındaki Necefabad'da açılan ateş sonucu bir polisin öldüğünü, üç polisin yaralandığını söylediğini aktardı.

Reuters haber ajansı, Kahderican kentinde yaşanan çatışmalarda bir polis merkezinin ateşe verildiğini duyurdu.

Sosyal medyada; Bircand, Kermenşah ve Şadegan kentlerinde yeni gösterilerin düzenlendiğine dair paylaşımlar yapıldı.

Trump: İran'da değişim vakti geldiÖte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'da değişim vaktinin geldiğini söyledi.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Trump, Obama yönetiminin İran'la imzaladığı anlaşmaya rağmen İran'ın her açıdan başarısız olduğunu belirtti:

"Yüce İran halkı yıllardır baskı altında. Yemeğe ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarının yanı sıra İran'ın zenginliği de yağmalanıyor. DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ!"

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/947810806430826496

Twitter'daki bu açıklamaya bazı sosyal medya kullanıcıları "İran halkı yüceyse neden ABD'ye girişlerini yasaklıyorsun" diye tepki gösterdi.

BBC5 soruda İran'da hükümet karşıtı gösterilerİran Cumhurbaşkanı Ruhani: Hükümet eleştiri ve protestoya alan açmalıİran'da hükümet karşıtları sokaklara çıktıBBC

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