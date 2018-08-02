İran Riyali'nin Değer Kaybı İsfahan'da Gösterilere Yol Açtı

İran’da hükümetin ekonomi politikaları ve İran para biriminin ciddi değer kaybını protesto etmek üzere yüzlerce İranlı İsfahan’da sokaklara döküldü.

Amerika’nın Sesi İran Servisi tarafından da doğruluğu onaylanan ve İsfahan’da yaşayanlar tarafından gönderilen fotoğraflarda, Salı günü, New Shapur’da düzenlenen gösterilerde, halkın yürüyüş yaptığı ve hükümet karşıtı sloganlar attığı görülüyor.

Halk, İran Riyali'nin Amerikan Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybına uğramasını ve bunun sonucu ithal ürünlerdeki fiyat artışlarını protesto ettiklerini söylüyor. Göstericiler ayrıca yazın ortasında yaşanan ve İsfahan’ı elektriksiz bırakan kesintilere tepki gösterdiklerini belirtiyor.

New Shapur’da yürüyüş yapan göstericilerin olduğu bir videoda protestocuların, “Gazze’ye değil, Lübnan’a değil, canımı İran’a veririm” diye sloganlar attıkları görülüyor. Söz konusu söylem, İran genelinde son dönemde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde atılan ortak slogan durumunda. Bu durum birçok İranlının devlet idaresindeki İslamcı kesimin ülkenin kaynaklarını içişlerini çözmek yerine bölgedeki İslamcı militanları finanse etmek için kullanmasına destek vermediğini gösteriyor.