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İran Telegram'ı yasakladı

30.04.2018 22:18 | Son Güncelleme

İran'ın resmi televizyon kanalı, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yasaklandığını duyurdu.

İran Telegram'ı yasakladı

Karara gerekçe olarak Telegram'ın "ulusal güvenliğe tehdit" oluşturması gösterildi.İran devlet televizyonu, yargı tarafından alınan karar doğrultusunda ülkede mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yasaklandığını duyurdu. Karara gerekçe olarak uygulamanın "ulusal güvenliğe tehdit" oluşturması gösterildi.

Telegram'ı yasaklamak bir süredir Tahran yönetiminin gündemindeydi. İran'da 80'i aşkın şehirde geçtiğimiz yıl düzenlenen ekeonomik sıkıntıların protesto edildiği eylemlerde göstericilerin iletişim için başvurduğu uygulamalar arasında Telegram da yer alıyordu. Uygulamaya erişim o dönemde askıya alınmıştı.

Yasak kararına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İran vatandaşlarının, sosyal ağ uygulaması Telegram'la ilgili şikayetleri ve Telegram'ın yasadışı faaliyetlerine karşı güvenlik kuruluşlarının talepleri üzerine mahkeme uygulamanın kullanımını yasaklamıştır."

Rusya'da Telegram protestosu

Diğer yandan Telegram'a erişimin engellendiği bir diğer ülke olan Rusya'da halk, yasağı protesto için sokağa çıktı. Rusya'nın başkenti Moskova'da toplanan yaklaşık 10 bin kişi hem mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yasaklanmasını protesto etti hem de internette daha fazla özgürlük talebinde bulundu.

Yerel medya kaynaklarında çıkan haberlere göre protestocular kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli bilgileri Rus güvenlik servisleriyle paylaşmadığı gerekçesiyle Telegram'ın engellenmesine tepki gösterdi.

Eylemde konuşan Kremlin karşıtı muhalif lider Aleksey Navalni tüm halkı otoritelerin "mantıksız davranışına karşı tavır almaya" çağırdı.

Geçtiğimiz Nisan ayında Moskova'da bir mahkeme, mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimin engellenmesi kararı almıştı. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, gizlilik ilkesinin ihlali olacağı gerekçesiyle mesaj şifreleme kodlarını istihbarat teşkilatları ile paylaşmayı reddettiklerini söylüyor.

dpa, NS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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