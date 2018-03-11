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İran televizyonu: Türk uçağı düştü

11.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

İran devlet televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden bir Türk uçağının İran'da düştüğünü bildirdi.

İran devlet televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarca kentinden İstanbul'a giden bir Türk uçağının düştüğünü bildirdi.

Haberde, uçağın İran'ın güneybatısında düştüğü belirtildi. İran devlet televizyonu, haberi bir havacılık yetkilisine dayandırdı.

Tasnim haber ajansı, uçağı özel jet olarak tanımladı.

Ayrıntılar geliyor...

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