İran Trump’ın Kararını Bekliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerika’yı İran’la nükleer anlaşmadan çekip-çekmeme kararını açıklamasına saatler kala, ülkesinin “bazı sorunlar” yaşayabileceği uyarısında bulundu. Trump’ın dün paylaştığı bir Twitter mesajıyla, İran kararının bugün açıklayacağını duyurmasının ardından İran’dan ilk tepki Cumhurbaşkanı Ruhani’den geldi. Ruhani, Trump’ın ismini doğrudan zikretmeden, “İki ya da üç ay bazı sorunlarla yüz yüze kalabiliriz ama bunu da atlatacağız” dedi. Trump İran Kararını Bugün Açıklıyor İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin “dünyayla birlikte çalışmayı ve yapıcı diyaloğu” sürdürmek istediğini vurguladı. Ruhani’nin bu sözleriyle, nükleer anlaşmada kalmak istediklerini açıklayan ve 2015’te anlaşma imzalandıktan bu yana İran’la bir dizi iş anlaşmaları imzalayan Avrupa ülkelerini kastettiği sanılıyor. İran, AB’nin Avrupa şirketlerini olası Amerikan yaptırımlarından koruyacak yasalar geçirmesini ümit ediyor. Trump ve ABD’yi hedef alan bir tepki de popüler bir reformcu politikacı olan ve adı 2021 seçimleri için geçen İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Eshaq Jahangiri’den geldi.

Yarı resmi ISNA haber ajansına göre, Jahangiri, “Bugün, dünyanın en büyük gücü, anlaşmayı kabul ettiğini bağırıyor. Anlaşmayla ilgili ne yapacakları onlara bağlı ama şu andan itibaren sadece saf bireyler böyle bir ülkeyle görüşmelere başlamayı kabul eder” diye konuştu. Jahangiri, her türlü koşul altında ülkeyi idare etmek için planlarının hazır olduğunu sözlerine ekledi. Ruhani’nin de gülümserken görüldüğü ve İranlıları sakinleştirme yönünde çaba gösterdiği gözlendi. Bu arada İran Meclis Başkanı Ali Larijani’nin de, Trump’ın anlaşmadan çekilmesinin İranlılar arasındaki birliği arttıracağını söylediği belirtiliyor. Meclis bugün Amerika’nın anlaşmadan olası çekilmesi konusunu görüştü. İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif de devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Amerika’nın kararlarının İran ekonomisine “bir sorun yaratmayacağını” söyledi. Ancak Tahran ve ülkenin diğer birçok kesiminde halk Trump’ın kararının ülke için ne anlama gelebileceğinden endişe ediyor. Çok sayıda kesim nükleer anlaşmanın yararlarını görmediklerini ifade ediyor.