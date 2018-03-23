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İran: Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton terörü destekliyor

23.03.2018 14:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın John Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirmesi bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılandı. İran Bolton ile ilgili "Terörü destekliyor" açıklaması yaparken, Kremlin "Rusya karşıtlığı" vurgusu yaptı.

İran: Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton terörü destekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın John Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirmesi bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılandı.

İran Muhafız Konseyi Başkanı Abbas Ali Kadkhodai Bolton'u Halkın Mücahitleri Örgütü'yle ilgili açıklamaları nedeniyle "terör destekçisi" olarak tanımladı.

Kadkhodai Telegram televizyonunda yayımlanan açıklamasında, " Munafıkların Amerikalı sponsoru John Bolton Trump'ın totaliter rejiminde en yüksek siyasi pozisyona gelmeye başardı. Radikal bir Amerikalı siyasetçi, terörist grupla (Halkın Mücahitleri Örgütü) sürekli görüşürken neden hassas bir göreve getirildi asıl soru bu" dedi.

Rusya ise Bolton'un göreve gelmesi konusunda kinayeli bir açıklamada bulundu.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitry Peskov Bolton'un Ulusal Güvenlik Danışmanı olmasıyla ilgili "Bu bizim değil ABD yönetiminin konusu" yorumunda bulundu.

Peskov bu sözlerinin ardından "Beyaz Saray'da Rusya karşıtlığı dalgasının ötesini görebilen daha fazla kişi olmasını umardık" dedi.

'Endişe verici bir haber'

Güney Kore Parlamento Savunma Komitesi Başkanı Kim Hack-yong ise Bolton'un atanmasının "endişe verici bir haber" olduğu yorumunda bulundu.

ABD'nin eski Cumhuriyetçi başkanları Ronald Reagan, George Bush ve George W Bush yönetimlerinde görev Bolton, neo-muhafazakar yaklaşımlarıyla tanınıyor.

John Bolton 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinin başlıca savunucularındandı ve Washington'da o dönemde yaşanan kutuplaşmanın da başlıca sorumlularından olarak görülüyordu.

Bolton, 'Saddam Hüseyin rejiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu' kanısını gerekçe göstererek, savaşı savundu.

Bolton 20 Ocak 2017'de göreve gelen Trump'ın üçüncü Ulusal Güvenlik Danışmanı.

İran: Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton terörü destekliyor

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