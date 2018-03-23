İran: Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton terörü destekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın John Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirmesi bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılandı.

İran Muhafız Konseyi Başkanı Abbas Ali Kadkhodai Bolton'u Halkın Mücahitleri Örgütü'yle ilgili açıklamaları nedeniyle "terör destekçisi" olarak tanımladı.

Kadkhodai Telegram televizyonunda yayımlanan açıklamasında, " Munafıkların Amerikalı sponsoru John Bolton Trump'ın totaliter rejiminde en yüksek siyasi pozisyona gelmeye başardı. Radikal bir Amerikalı siyasetçi, terörist grupla (Halkın Mücahitleri Örgütü) sürekli görüşürken neden hassas bir göreve getirildi asıl soru bu" dedi.

Rusya ise Bolton'un göreve gelmesi konusunda kinayeli bir açıklamada bulundu.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitry Peskov Bolton'un Ulusal Güvenlik Danışmanı olmasıyla ilgili "Bu bizim değil ABD yönetiminin konusu" yorumunda bulundu.

Peskov bu sözlerinin ardından "Beyaz Saray'da Rusya karşıtlığı dalgasının ötesini görebilen daha fazla kişi olmasını umardık" dedi.

'Endişe verici bir haber'

Güney Kore Parlamento Savunma Komitesi Başkanı Kim Hack-yong ise Bolton'un atanmasının "endişe verici bir haber" olduğu yorumunda bulundu.