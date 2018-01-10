İran: Uranyum rezervlerini arttırabiliriz

Özge Düzgün, İstanbul, 10 Ocak, (DHA)- İran Atom Enerjisi Kurumu ABD'nin yaptırımları yeniden düzenlenmesinin Tahran'ın dünya güçleriyle olan nükleer anlaşmasının ihlali olacağını ve İslam Cumhuriyeti'nin uranyum rezervlerini büyük ölçüde artırma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.
Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ocak ayı ortasına kadar nükleer programlar ilgili sınırlamalar karşılığında, İran'ın petrol ihracatına ilişkin yaptırımların askıya alınması konusunda karar vermesi gerektiği vurgulandı.
İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behrouz Kamalvandi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Askıya alma devam ettirilmezse, bunun nükleer anlaşma ihlal edilmesidir ve İran İslam Cumhuriyeti elbette gerekli önlemleri alacaktır" dedi.
İranlı sözcü bu önlemlerin ne olacağından somut olarak bahsetmedi, açıklamanın devamında ise şunları kaydetti: "Atom Enerjisi Kurumu çeşitli alanlarda nükleer çalışmaları hızlandıracak bir kapasiteye sahip olmakla birlikte nükleer anlaşmanın yapıldığı döneme oranla bu kapasite birkaç kat arttırılabilir”
Silah derecesinde uranyum üretebilen zenginleştirme işlemi anlaşmanın şartları çerçevesinde kısıtlanmıştı. Güçlü bir uluslararası izlemeyle bu anlaşmanın destekçisi olan ülkeler İran'ın böylelikle güçlü bir nükleer silah geliştirmesinin engelleneceği konusunda hemfikir. İran ise bu çalışmalarda nükleer silah ürettiği iddialarını sert bir dille reddediyor.
Kamalvandi, röportajda "Amerikan hükümeti akıllıca düşünmeli. Şimdiye kadar ne yazık ki bunu yapmış olmalarına rağmen, şu an böyle düşünmüyor ya da akıllıca davranmıyorlar." dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi Pazartesi günü Tahran'ın, ABD'nin anlaşma içindeki taahhütlerine saygı göstermemesi durumunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile olan işbirliğini tekrar gözden geçirebileceğini ifade etmişti.
BM'nin nükleer gözlemcisi olan IAEA, nükleer enerjinin barışçıl yollarla kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor ve İran'ın anlaşma ile uyumu inceliyor.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kıdemli yardımcısı Mecid Tahtrevançi Trump'un "öngörülemeyen kişiliğinin” yaptırımların yenilenip yenilenmemesi konusunu çıkmaza soktuğunu ifade etti.
Devlet medyasına göre Tahtrevançi "En kötü senaryo için hazırız" ifadelerini kullanarak "Sadece siyasi alanda değil, ekonomik cephede bile." dedi.
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