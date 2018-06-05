İran Uranyum Zenginleştirmeyi Arttırmaya Hazırlanıyor

İran, 2015 tarihli nükleer anlaşmanın çökmesi durumunda uranyum kapasitesini arttırmak için altyapı çalışmasına başladığını kaydetti.

İran Atom Ajansı Başkanı Ali Akbar Salehi, İran’ın Natanz tesisinde gelişmiş santrifüj yapmak için altyapı çalışmasına başladığını söyledi.

Tahran, Birleşmiş Milletler Nükleer Ajansı’nı da konuyla ilgili olarak bir mektupla bilgilendirdi.

Amerika Başkanı Donald Trump ülkesini nükleer anlaşmadan geçen ay çekmişti.

Salehi, gelişmeye rağmen İran’ın nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını da söyledi.

Pazartesi günü İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Amerika’nın ayrılmasının ardından anlaşmanın başarısızlığa uğraması halinde uranium zenginleştirme hazırlıklarının başlamasını emretmişti.

Tahran, Viyana’daki Birleşmiş Milletler nükleer gözlem birimini de bilgilendirecek.

Amerika’nın çekilmesinin ardından anlaşmada imzası olan ülkelerin anlaşmayı koruyup koruyamayacakları belirsizliğini koruyor.

Salehi, Natanz’daki çalışmaların hızlı ilerlediğini kaydetti.

