İran ve Avrupa Birliği Nükleer Anlaşmanın Devamından Yana

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran’ın Washington olmadan da bir nükleer anlaşmada yer alabileceğini belirtti.

Ruhani bu açıklamayı Amerika Başkanı Donald Trump’ın ülkesini İran ve Batılı ülkeler arasında 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekme kararını açıklamasının ardından yaptı.

Ruhani anlaşmayla ilgili Avrupa Birliği’yle yapılacak görüşmelerin önemine dikkat çekti. Ruhani, Tahran’ın Avrupa Birliği üyeleriyle anlaşmayı değerlendirdikten sonra nükleer çalışmasını yeniden başlatmaya hazır olduğunu kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı, Trump’ın uluslararası anlaşmaları baltalama konusunda bir geçmişi olduğunu da belirtti ve Amerika’nın anlaşmadaki yükümlülüklerini hiçbir zaman yerine getirmediğini vurguladı.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini uluslararası toplumu Amerika’nın kararına rağmen anlaşmaya bağlı kalmaya çağırdı.

Mogherini, yeni yaptırımların açıklanmasından endişe duyduğunu belirtti ve Avrupa Birliği’nin anlaşmayı korumaya kararlı olduğunu kaydetti. Mogherini, “uluslararası toplumla beraber bu anlaşmayı koruyacağız” dedi.