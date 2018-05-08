İran ve Avrupa Birliği Nükleer Anlaşmanın Devamından Yana

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran’ın Washington olmadan da bir nükleer anlaşmada yer alabileceğini belirtti.
Ruhani bu açıklamayı Amerika Başkanı Donald Trump’ın ülkesini İran ve Batılı ülkeler arasında 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekme kararını açıklamasının ardından yaptı.
Ruhani anlaşmayla ilgili Avrupa Birliği’yle yapılacak görüşmelerin önemine dikkat çekti. Ruhani, Tahran’ın Avrupa Birliği üyeleriyle anlaşmayı değerlendirdikten sonra nükleer çalışmasını yeniden başlatmaya hazır olduğunu kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı, Trump’ın uluslararası anlaşmaları baltalama konusunda bir geçmişi olduğunu da belirtti ve Amerika’nın anlaşmadaki yükümlülüklerini hiçbir zaman yerine getirmediğini vurguladı.
Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini uluslararası toplumu Amerika’nın kararına rağmen anlaşmaya bağlı kalmaya çağırdı.
Mogherini, yeni yaptırımların açıklanmasından endişe duyduğunu belirtti ve Avrupa Birliği’nin anlaşmayı korumaya kararlı olduğunu kaydetti. Mogherini, “uluslararası toplumla beraber bu anlaşmayı koruyacağız” dedi.
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da İran ve ticaret konusundaki duruşun ortak bir Avrupa yaklaşımı gerektirdiğini, Avrupalı liderlerin gelecek hafta konuyu görüşeceklerini kaydetti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilme kararını üzüntüyle karşıladığını kaydetti ve nükleer silahların yayılmasını önleme çabasının risk altına girdiğini savundu.
İngiltere Başbakanı Theresa May de Almanya, Fransa ve İngiltere’nin ortak açıklamasında Amerika’ya, İran anlaşmanın imzacı diğer tüm taraflarca tam olarak uygulanmasını engelleyici bir adım atmaması çağrısında bulundu. May, bunun İran’la varılan anlaşmanın uygulanmasına müdahale olacağını kaydetti.
Ortak açıklamada, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın anlaşmaya bağlı kalmaya devam edeceği belirtildi.
Üç ülkenin ortak açıklamasında ayrıca, bütün taraflara anlaşmaya bağlı kalmaları ve sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi çağrısı yapıldı.
Trump’ın anlaşmadan çekilme kararına İsrail ve Suudi Arabistan’dan ise destek geldi.
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