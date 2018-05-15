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İran ve Avrupa Nükleer Anlaşmanın Devamı İçin Çalışıyor

15.05.2018 20:41 | Son Güncelleme

Amerika’nın İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa ülkeleri ve Tahran anlaşmayı kurtarmak için ortak zemin arıyor

İran ve Avrupa Nükleer Anlaşmanın Devamı İçin Çalışıyor

Amerika’nın İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa ülkeleri ve Tahran anlaşmayı kurtarmak için ortak zemin arıyor. Ancak bazı diplomatlar kapalı kapılar ardında yaptıkları açıklamalarda anlaşmanın Amerika tarafından uygulanan yaptırımlar karşısında dayanmasının mümkün olmayabileceğini belirtiyor.

Washington’un İran’a yeni yaptırımlar açıklamasından kısa süre sonra İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiliz, Fransız ve Alman meslektaşlarıyla biraraya gelmek üzere Brüksel’e gitti.

Zarif, Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini’yle yaptığı görüşmenin “iyi ve yapıcı” olduğunu kaydetti. Avrupalı bakanlarla görüşmelerinin iki hafta daha süreceğini söyleyen Zarif, “İlerlemek için doğru yoldayız. Alınan her karar, İran’ın haklarını güvence altına almak için olacak” dedi.

Avrupalı diplomatların kaygılarına karşın, 2015 yılında yapılan anlaşmayla ilgili son sözü hükümetleri söyleyecek.

İran Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Ali Ekber Salihi, Fars haber ajansına yaptığı açıklamada Avrupa’yla görüşmeler konusunda iyimser olmadığını söyledi.

12 yıl süren görüşmelerin son kısmına başkanlık eden Mogherini’yse anlaşmayı hep beraber kurtaracağız dedi.

AB’li diplomatlara göre Amerika’nın tavrını anlamak için zamana ihtiyaç var.

Üst düzey bir Fransız yetkili Amerika’ya nihai amacının İran’ı nükleer programından caydırmak mı yoksa rejimden kurtulmak mı olduğunu sormak gerektiği görüşünde. Yetkili John Bolton’un Amerika’da Ulusal Güvenlik Danışmanı olmasının ardından Paris’in Washington’daki ideolojik değişimden kaygı duyduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran’da rejim değişikliğini hedeflemediklerini söyledi.

Fransız diplomatlar İran’ın anlaşmayla ilgili niyetini değerlendirmek, ve Tahran’ın balistik füze programıyla bölgedeki faaliyetleri dahil olmak üzere Batı’nın diğer ciddi kaygılarını görüşmeye ne kadar açık olduğunu da görmek istediklerini kaydediyor.

Anlaşmanın iptal olması pragmatist Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani karşısında muhafazakarların elini güçlendirebilir. Anlaşmanın düşmesi halinde Ruhani siyasi olarak hassas bir konumda olacak. Devletle ilgili konularda son sözüyse ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney söylüyor.

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