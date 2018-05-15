İran ve Avrupa Nükleer Anlaşmanın Devamı İçin Çalışıyor

Amerika’nın İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa ülkeleri ve Tahran anlaşmayı kurtarmak için ortak zemin arıyor. Ancak bazı diplomatlar kapalı kapılar ardında yaptıkları açıklamalarda anlaşmanın Amerika tarafından uygulanan yaptırımlar karşısında dayanmasının mümkün olmayabileceğini belirtiyor.

Washington’un İran’a yeni yaptırımlar açıklamasından kısa süre sonra İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiliz, Fransız ve Alman meslektaşlarıyla biraraya gelmek üzere Brüksel’e gitti.

Zarif, Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini’yle yaptığı görüşmenin “iyi ve yapıcı” olduğunu kaydetti. Avrupalı bakanlarla görüşmelerinin iki hafta daha süreceğini söyleyen Zarif, “İlerlemek için doğru yoldayız. Alınan her karar, İran’ın haklarını güvence altına almak için olacak” dedi.

Avrupalı diplomatların kaygılarına karşın, 2015 yılında yapılan anlaşmayla ilgili son sözü hükümetleri söyleyecek.

İran Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Ali Ekber Salihi, Fars haber ajansına yaptığı açıklamada Avrupa’yla görüşmeler konusunda iyimser olmadığını söyledi.