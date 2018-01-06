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İran ve Rusya’dan ABD’ye tepki

06.01.2018 18:31 | Son Güncelleme 6 saat önce

İran ve Rusya, İran'daki protestoları görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'yi sert bir dille eleştirdi.

ABD'nin girişimiyle İran'daki protestoları ele almak üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'ndeki toplantı İran ve Rusya'nın tepkisine neden oldu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif twitter üzerinden yaptığı açıklamada, toplantıyı Trump yönetiminin "dış politikadaki başarısızlığı" diye nitelendirdi. Zarif, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğunluğunun İran’ın iç işlerine karışılması yerine, İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın tamamen uygulanmasının önemini vurguladığını belirtti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo de, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ni böyle bir gündem ile acil toplantıya çağırmasının, "Güvenlik Konseyi daimi üyeliğini kötüye kullanmak" olduğunu söyledi.

Rusya da Washington yönetimini eleştirdi. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia dünkü oturumda ABD’yi bir ülkenin (İran) iç içişlerine karışmakla suçladı. Nebenzia ayrıca ABD’yi BM Güvenlik Konseyi’ni kötüye kullandığı ve Konsey’e zarar verdiği gerekçesiyle de eleştirdi. Rusya temsilcisi İran'daki protestoların ülkenin iç içişlerini ilgilendirdiğini belirterek, ABD’nin İran konusundaki mantığının dikkate alınması halinde Ferguson’daki protesto gösterileri ya da Manhattan’daki Occupy Wall Street hareketi gösterilerinin ardından da Güvenlik Konseyi'nin toplanması gerektiğini kaydetti.

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, İran’daki protestolar ne kadar endişe verici olursa olsun, gösterilerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini ifade etti.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İran’daki olayların büyük bir soruna dönüşebileceği ve yayılabileceği uyarısında bulundu. Göstericilerin cesaretini öven Haley, İran rejimine uyarıda bulunarak "Dünya İran rejimin ne yapacağını izleyecek" dedi.

İran’da 28 Aralık’ta Meşhed kentinde artan fiyatları ve ekonomideki gidişatı protesto için başlayan gösteriler kısa süre içinde ülke geneline yayılmış ve toplam 21 kişi hayatını kaybetmişti. ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne ülkedeki olaylar nedeniyle acil toplanma talebinde bulunmuştu.

Reuters/AFP/EPD, HT/BW

© Deutsche Welle Türkçe

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