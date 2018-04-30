İran yeniden müzakereyi reddetti

Trump anlaşmayla ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak.İran yönetimi, ABD ve İsrail'in 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden ele alınması ve değişiklik yapılması talebini geri çevirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, anlaşmanın yeniden müzakere edilemeyeceğini ve ülkesinin anlaşmada yer alanlar dışında herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini söyledi. Ruhani başta terörle mücadele olmak üzere Ortadoğu'nun güvenlik ve istikrarı ile ilgili görüşmeler yapmaya hazır olduklarını da belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ve Suudi Arabistan'daki temasları sırasında nükleer anlaşmayı eleştirmiş ve Başkan Trump'ın değişiklik yapılmadığı takdirde anlaşmadan çekilmekte kararlı olduğunu söylemişti. Anlaşma, İran'ın nükleer programını 2025 yılına kadar nükleer silah geliştiremeyecek ölçüde sınırlandırmasını, karşılığında da İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak. Nükleer anlaşma Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından da imzalanmıştı. Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmanın yürürlükte kalması için ABD yönetimini ikna etmeye çalışıyor.