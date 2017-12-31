İran yükselen protestolara karşı sosyal medyayı engelliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - İran devlet televizyonu, yükselen protestolara karşı ülkede "sosyal medyanın engellenmeye başladığını" duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan güvenlik yetkilileri, ülke çapında giderek yayılan ve yükselerek devam eden hükümet karşıtı protestolara karşı "barışı sağlamak amacıyla, geçici olarak Instagram ve Telegram uygulamalarının engellendiğini" açıkladılar.
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