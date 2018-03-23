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İran yüzlerce üniversiteye siber saldırı düzenlemekle suçlanıyor

23.03.2018 20:47 | Son Güncelleme

ABD, aralarında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 21 ülkedeki yüzlerce üniversite de dahil, çeşitli kuruluşlara siber saldırı düzenlediği iddia edilen bir İran şirketi ve 10 kişiye ambargo uygulanacağını açıkladı.

İran yüzlerce üniversiteye siber saldırı düzenlemekle suçlanıyor

ABD, aralarında yüzlerce üniversitenin de bulunduğu hedeflere siber saldırı düzenlediği iddia edilen bir İran şirketi ve 10 kişiye ambargo uygulanacağını açıkladı.

Mabna Enstitüsü adlı kuruluş 31 terabaytlık "değerli fikri varlık ve veri" çalmakla suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı, firmanın dünya genelindeki 320 şirket, onlarca şirket ve ABD hükümetinin bazı kısımlarılarını hedef aldığını söyledi.

Mabna Enstitüsü'nün iki kurucusunun da ambargo uygulananlar arasında bulunduğu ve ABD'deki varlıklarına el konulacğı belirtildi.

Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein düzenlediği basın toplantısında, "Bu zanlılar şu anda kaçak durumundalar" dedi ve bu kişilerin İran dışındaki 100 ülkeye gitmeleri durumunda iade edilebileceğini kaydetti.

Mabna Enstitüsü 2013'te kuruldu ve ABD'li savcılara göre şirket, İran araştırma kurumlarının bilgi çalmasına yardımcı olmak için kuruldu.

'Türk üniversiteleri de hedef alındı'

Kuruluş, 144 Amerikan üniversitesi ve Türkiye, İngiltere, Almanya, Kanada, İsrail ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 21 lükedeki 176 farklı üniversiteden bilgi çalmakla suçlanıyor.

ABD'li savcılar dünya genelindeki 100 bin profesörün e-posta hesabının hedef alındığını ve bunların sekiz bininin ele geçirildiğini söyledi.

ABD makamları, bunun soruşturulan en büyük küresel, devlet destekli bilgisayar korsanlığı vakası olduğunu belirtti.

Bilgisayar korsanlarının, ABD Çalışma Bakanlığı, Federal Enerji Düzenleme Komisyonu ve Birleşmiş Milletler'i de hedef aldığı iddia ediliyor.

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