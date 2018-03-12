İran’a Düşen Özel Türk Jetinin Kara Kutusuna Ulaşıldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giderken İran’da dağlık araziye düşen özel jetin kara kutusuna ulaşıldığı bildirildi.
IRNA haber ajansı, Dubai’deki bekarlığa veda partisine katılan sekiz yolcu, iki pilot ve bir hostesin hayatını kaybettiği kaza sonrasında, uçağın dağlık arazideki enkazına ulaşıldığını yazdı.
Başaran Holding’e ait özel jette bulunan sekiz kişinin kimlik tespitinin yapıldığı bildirilirken, holdingin sahibinin kızı Mina Başaran’ın da ölenler arasında olduğu doğrulandı.
Pazar gecesi meydana gelen kaza sonrası şiddetli yağmur ve rüzgarlı olumsuz hava koşulları, helikopterlerin kaza bölgesine ulaşmasına engel olmuştu
Kazada ölenlerin yakınları, Türk yetkililerle birlikte cenazeleri almak için İran’a gitti.
Pazar akşamı Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Sharjah Havalimanı’ndan kalkan özel jetin, uçuş takip sitesi FlightRadar4’e göre kalkıştan yaklaşık bir saat sonra, birkaç dakika içinde hızla irtifa kaybettiği görülüyor.
İran devlet televizyonuna konuşan bir görgü tanığının uçak dağa çakılmadan önce yandığını söylemesine rağmen kazanın nedeni bilinmiyor.
Yetkililer, uçağın uçuş bilgileri ve kaza öncesi kokpitteki son diyalogları kaydeden kara kutusunun incelenmesi sonrası kazanın nedeni hakkında bilgi sahibi olmayı umuyor.
Uçakta altısı Türk, ikisi İspanyol sekiz yolcu ve üç mürettebat bulunuyordu.
İranlı sivil havacılık yetkilileri, uçağın havalanmadan önce bakım onarım başvurusunda bulunmadığını açıkladı.
Yolcuların yanısıra uçağın üç kişiden oluşan mürettebatının da kadın olduğu bildirildi.
Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla birlikte Dubai’de bekarlığa veda partisi yaptığı, İstanbul’a dönüş yolunda oldukları da gelen bilgiler arasında.
Genç kızın son olarak sosyal medya hesabında, kazada hayatını kaybeden arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf paylaştığı görülüyor.
Sosyal medyada yeralan kareler arasında genç kadınların düşen uçağın içinde bir fotoğrafı da bulunuyor.
Uçağın kadın co-pilotunun da Türk Hava Kuvvetleri eski pilotlarından Melike Kuvvet olduğu açıklandı.
İran’da son olarak bir ay önce düşen iç hatlar yolcu uçağında 65 kişi hayatını kaybetmişti.
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