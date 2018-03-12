İran’a Düşen Özel Türk Jetinin Kara Kutusuna Ulaşıldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giderken İran’da dağlık araziye düşen özel jetin kara kutusuna ulaşıldığı bildirildi.

IRNA haber ajansı, Dubai’deki bekarlığa veda partisine katılan sekiz yolcu, iki pilot ve bir hostesin hayatını kaybettiği kaza sonrasında, uçağın dağlık arazideki enkazına ulaşıldığını yazdı.

Başaran Holding’e ait özel jette bulunan sekiz kişinin kimlik tespitinin yapıldığı bildirilirken, holdingin sahibinin kızı Mina Başaran’ın da ölenler arasında olduğu doğrulandı.

Pazar gecesi meydana gelen kaza sonrası şiddetli yağmur ve rüzgarlı olumsuz hava koşulları, helikopterlerin kaza bölgesine ulaşmasına engel olmuştu

Kazada ölenlerin yakınları, Türk yetkililerle birlikte cenazeleri almak için İran’a gitti.

Pazar akşamı Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Sharjah Havalimanı’ndan kalkan özel jetin, uçuş takip sitesi FlightRadar4’e göre kalkıştan yaklaşık bir saat sonra, birkaç dakika içinde hızla irtifa kaybettiği görülüyor.

İran devlet televizyonuna konuşan bir görgü tanığının uçak dağa çakılmadan önce yandığını söylemesine rağmen kazanın nedeni bilinmiyor.