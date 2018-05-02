İran'a suçlamalarda bulunan Netanyahu'ya Almanya'dan tepki

Siyailer Tahran'la sağlanan nükleer anlaşmadan vazgeçilmemesi uyarısında bulundu.İran'ın gizli bir nükleer programı olduğunu iddia eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun açıklamaları Almanya'da geniş yankı buldu.

İktidar ortaklarından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi dış politika uzmanı ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamalarını, "ortalığı karıştırma ve yanıltma manevrası" diye tanımladı. Netanyahu'nun açıklamalarının ABD Başkanı Donald Trump'ın üzerindeki baskıyı artırmaya ve nükleer anlaşma karşıtı bir karar vermesini sağlamaya yönelik olduğunu söyleyen Röttgen, "İran'ın teknik açıdan nükleer silah üretmeye çok da uzak olmadığı" tespitinin uzun süredir bilindiğini belirtti.

İran'ın nükleer silah üretme kabiliyetini geliştirmesi nedeniyle İran'la nükleer anlaşma sağlandığını söyleyen Röttgen, "Bu anlaşma İran'ın nükleer silah geliştirmesine kalıcı ve sınırsız bir yasak getiriyor. Ayrıca sıkı kontroller öngörüyor. Bu anlaşma İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamanın en iyi yolu" diye konuştu. Hristiyan Demokrat Birlik partili politikacı Netanyahu'nun iç politik sebepler yüzünden de İran'la ilgili böyle bir açıklama yapmış olabileceğini ifade etti.