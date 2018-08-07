İran'a yeni ABD yaptırımları yürürlüğe girdi

İmzanın ardından yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı, nükleer anlaşmayı "korkunç, tek taraflı ve İran'ın nükleer bomba üretmesine engel olma temel hedefine ulaşmada başarısız" sözleriyle değerlendirdi. Trump, 2015 tarihli anlaşma ile ilgili olarak ayrıca "Kan dökmeye, şiddet ve kargaşayı yaymaya devam eden katil bir diktatörlüğün hayatta kalması için para akışı sağladı" ifadesini kullandı.

Trump, yeni yaptırımların olduğu kararnameyi New York yakınlarındaki Bedminster kasabasındaki kendine ait golf kulübünde, önceki imza törenlerinin aksine basına kapalı bir şekilde imzaladı.

Yaptırımlar ilk etapta İran'ın finans sektöründe ABD doları ile yapılan işlemleri, altın ve değerli metallerin ticaretini, otomotiv sektörü ve ticari uçakların satın alımını kapsayacak; ayrıca sanayiye ilişkin yazılım alımına engeller getirilmesi öngörülüyor.

Petrol satışı ve merkez bankasını hedef alan yaptırımların Kasım ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yeni yaptırımları bugün TSİ 07:01 itibarıyla başladı. Yeni yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 tarihli ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen uzlaşıdan 8 Mayıs'ta çekilmesinin ardından Pazartesi günü imzaladığı bir başkanlık kararnamesi ile yürürlüğe girdi.

Açıklamada İran'a karşı maksimum ekonomik baskıların devam edeceği vurgulanırken, ABD'nin, "Tahran rejiminin balistik füze programı ve teröre desteği de dâhil olmak üzere zararlı eylemlerine karşı daha kapsamlı bir anlaşmaya açık" olduğu vurgulandı.

Trump ek olarak, İran halkının rejimin kurbanı olduğunu öne sürdü ve "İran halkının ve bölgedeki tüm halkların bir gün beraberce güven ve barış içinde yaşamasını iple çekiyorum" diyerek açıklamasını tamamladı.

Ruhani'den birlik çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pazartesi akşamı devlet televizyonunda bir mülakat vererek, yaptırımlara karşı birlik çağrısında bulundu. Ruhani, "Yaptırımlar üzerimizde baskı kuracak, ancak faydalı yanları da bulunuyor. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Eğer birlik olursak yaptırımlar başarısız olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca diğer devletlerle birlikte çalışmaya devam etmeleri halinde Amerikalıların yaptırımların "etkisiz olduğunu ve işe yaramadığını" göreceklerini savundu ve o şartlar altında da yaptırımlardan "vazgeçeceklerini" öne sürdü.