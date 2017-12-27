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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 22:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hucidek kenti olan deprem yerel saatle 21.31'de meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İRAN kerman

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