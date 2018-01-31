İran'da başörtüsü protestocusu tutuklandı

Ekber Karabağ / Tahran, 31 Ocak (DHA) - İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için yüksek bir yere çıkarak başörtüsünü bir ağaç dalı ucuna bağlayıp sallayan kız tutuklandı.
Tahran Savcısı Abbas Caferi Devletabadi, yapılan eylemin suç teşkil ettiğini belirterek söz konusu kızın tutuklandığını açıkladı.
Yapılan eylemin ülke yasalarına ve dini kurallara aykırı olduğunu söyleyen Savcı, benzer olayların görülmesi halinde savcılığın müdahale edeceği uyarısına bulundu.
İran'da son günlerde sosyal medya üzerinden " İnkılâp Caddesi Kızı" adıyla başlatılan eylem kapsamında başörtüsü protesto ediliyor. (Fotoğraflı)
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