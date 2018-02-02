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İran'da başörtüsünü çıkaran 29 kişi tutuklandı

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 09:33 | Son Güncelleme

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Şubat (DHA) - İran'da, zorunlu başörtüsünü protesto etmek için eşarplarını çıkaran 29 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Tahran polisi tarafından yapılan açıklamada, "Başörtüsünü çıkaran 29 kişi polis tarafından gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi" denildi.

Söz konusu tutuklananlar için "aldatılmış kişiler" ifadesi kullanılan Tahran polisinin açıklamasında, protestocuların "Beyaz Çarşamba" adını verdikleri kampanya kapsamında başörtülerini çıkardıkları kaydedildi.

Başörtüsünün zorunlu olduğu İran'da, kurallara uymayanlar para veya hapisle cezalandırılabiliyor.

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