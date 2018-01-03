İran’da Bu Kez de Hükümet Yanlıları Sokaklarda

İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren ve en az 21 kişinin hayatını kaybettiği gösteriler sonrasında bu kez de hükümet destekçileri sokağa döküldü. Devlet televizyonuna göre dini lider Ali Hamaney ve hükümete destek veren onbinlerce İranlı, birçok şehirde gösteri yaptı.

Hükümet yanlısı göstericiler, petrol zengini Huzestan vilayetinin yönetim merkezi Ahvaz, ülkenin batısındaki Kürt şehri Kirmanşah, kuzeyde Gorgan ve Şiiler'in kutsal kenti Kum'da toplandı.

Devlet televizyonunun helikopter çekimleriyle yayınladığı gösterilerde İranlılar bayraklar ve pankartlar açtı; dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşıdı. Göstericiler, "Damarlarımızdaki kan, liderimize feda olsun, liderimizi yalnız bırakmayız” sloganları attı; ayaklanmalardan ABD, İngiltere ve İsrail'i sorumlu tuttu.

Kum şehrindeki gösterilere Şii imamların da katılması dikkat çekti. Göstericiler "Amerika'nın paralı askerlerine ölüm” sloganları attı. İsfahan, Abadan ve Hürremşehir'de de gösteriler düzenlendi.

İngilizce yayın yapan Press TV, hükümet yanlısı gösterilerin, son günlerce birçok şehirde çıkan ayaklanmaları protesto amacı taşıdığını ve "Amerika'nın uşakları”na yanıt olduğunu duyurdu.