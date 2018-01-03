HABER

İran’da Bu Kez de Hükümet Yanlıları Sokaklarda

03.01.2018 18:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

Devlet televizyonuna göre dini lider Ali Hamaney ve hükümete destek veren onbinlerce İranlı, birçok şehirde gösteri yaptı. Hükümet karşıtı gösterilerse sürüyor.

İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren ve en az 21 kişinin hayatını kaybettiği gösteriler sonrasında bu kez de hükümet destekçileri sokağa döküldü. Devlet televizyonuna göre dini lider Ali Hamaney ve hükümete destek veren onbinlerce İranlı, birçok şehirde gösteri yaptı.

Hükümet yanlısı göstericiler, petrol zengini Huzestan vilayetinin yönetim merkezi Ahvaz, ülkenin batısındaki Kürt şehri Kirmanşah, kuzeyde Gorgan ve Şiiler'in kutsal kenti Kum'da toplandı.

Devlet televizyonunun helikopter çekimleriyle yayınladığı gösterilerde İranlılar bayraklar ve pankartlar açtı; dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşıdı. Göstericiler, "Damarlarımızdaki kan, liderimize feda olsun, liderimizi yalnız bırakmayız” sloganları attı; ayaklanmalardan ABD, İngiltere ve İsrail'i sorumlu tuttu.

Kum şehrindeki gösterilere Şii imamların da katılması dikkat çekti. Göstericiler "Amerika'nın paralı askerlerine ölüm” sloganları attı. İsfahan, Abadan ve Hürremşehir'de de gösteriler düzenlendi.

İngilizce yayın yapan Press TV, hükümet yanlısı gösterilerin, son günlerce birçok şehirde çıkan ayaklanmaları protesto amacı taşıdığını ve "Amerika'nın uşakları”na yanıt olduğunu duyurdu.

Öte yandan hükümet karşıtı protestolar da sürüyor. İran'ın resmi haber kaynakları bu gösterilerle ilgili fazla bilgiye yer vermese de, video paylaşım siteleri ve sosyal medyada gösterilerin kırsal kesimlere de yayıldığı belirtiliyor.

Haber ajansı Associated Press'in ulaştığı bir videoda, Luristan vilayetinin Nurabad şehrindeki gösteride bir protestocunun ağır şekilde yaralandığı ve yardımına koşulduğu görülüyor. Göstericiler, yaralıyı tedavi etmeyi reddeden hastanenin ambulansını ise ateşe veriyor.

İran hükümeti mesaj uygulaması Telegram ile sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'a erişimi engelledi. Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Ebadi ise göstericilerin ölüm cezası alabileceklerini açıkladı. Haber ajansı Tesnim'e konuşan Ebadi, göstericilerin "Allah'a savaş açmaktan” yargılanabileceğini belirtti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

İnsanlık daha ölmemiş! Yolda buldu hiç düşünmeden ödedi

İnsanlık daha ölmemiş! Yolda buldu hiç düşünmeden ödedi

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Bu kabilede cinsel ilişki için kadınların...

Bu kabilede cinsel ilişki için kadınların...

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab davasında son gelişmeler! Çok konuşulacak 'Emine Erdoğan' iddiası

Reza Zarrab davasında son gelişmeler! Çok konuşulacak 'Emine Erdoğan' iddiası

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye 'Kudüs' mesajı: Endişe verici!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye 'Kudüs' mesajı: Endişe verici!

Yemen eski Cumhurbaşkanının oğlundan intikam çağrısı

Yemen eski Cumhurbaşkanının oğlundan intikam çağrısı

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

'Tokya’da insan eti satan restoran açıldı' iddiası sosyal medyayı salladı

'Tokya’da insan eti satan restoran açıldı' iddiası sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den infial yaratacak adım!

İsrail'den infial yaratacak adım!

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

Akıl almaz olay! Yarış atı arabaya çarptı, jokey ağır yaralandı

Akıl almaz olay! Yarış atı arabaya çarptı, jokey ağır yaralandı

Son 10 yılda Diyanet'in tartışma yaratan fetva ve açıklamaları

Son 10 yılda Diyanet'in tartışma yaratan fetva ve açıklamaları

İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası

İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası

ABD'den çok kritik İran açıklaması! 'Büyük destek göreceksiniz'

ABD'den çok kritik İran açıklaması! 'Büyük destek göreceksiniz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.