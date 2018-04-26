İran’da bulunan mumya Rıza Şah’a mı ait?

İran’daki rejime çağrıda bulunan Pehlevi, mumyaya kendi belirledikleri doktor ve bilim uzmanlarıyla erişim sağlamalarını ve gerekli incelemeleri yapmalarına izin vermelerini talep etti. Pehlevi aynı zaman İran rejiminin mumya ile ilgili yapılacak süreçleri "düzgün, şeffaf ve Rıza Şah ile İran’ın onuruna yakışır bir şekilde yürütmesi” için süreci takip edeceklerini ifade etti.

Rıza Şah’ın ABD'de yaşayan torunu Rıza Pehlevi, Twitter'da yaptığı açıklamada elde ettikleri bilgiler doğrultusunda mumyanın büyük bir ihtimalle dedesine ait olduğunu söyledi.

İran’ın Rey kentinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan bir mumya Pehlevi Hanedanı’nı kuran ve ülkeyi 1925 ile 1941 yılları arasında yöneten Rıza Şah’a ait olabileceği iddia edildi. Başkent Tahran’ın güneyinde yer alan Rey kentindeki Abdülazim Türbesi’ni genişletme inşaatında çalışan işçilerin mumyayı bulduğu alan, 1979 İran İslam Devrimi'nden sonra yıkılan Rıza Şah’ın anıt mezarının yakınında yer alıyor.

Ancak bu iddiaya karşı çıkanlar da oldu. Yarı-resmi haber ajansı ISNA, Abdülazim Türbesi’nin basın yetkilisine dayandırdığı haberinde bu iddiayı yalanlanarak önceden mezarlık olan bir alanda cesetlerin bulunmasının normal olduğu aktarıldı.

İranlı yetkililer mumyanın kime ait olduğunu teşhis etmek için DNA testi yapmaları gerektiğini ifade etti.

1925-1941 yılları arasında İran'da yönetimi elinde tutan Rıza Şah, 1941'deki Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği işgalinden sonra koltuğunu oğlu Muhammed Rıza Pehlevi'ye bırakmış ve ülkesini terk etmişti. 1944 yılında Güney Afrika'da ölen Rıza Şah’ın gövdesi Mısır’a götürülmüş, mumyalandıktan sonra burada birkaç yıl tutulmuş ve 1950 senesinde Rey şehrindeki anıt mezara defnedilmişti. Ancak Pehlevi Hanedanı’nı devirerek 1979'da gelen yeni rejim ile birlikte bu anıt mezar tahrip edilerek yıkılmıştı. Anıt mezarın tahrip edilmesini organize eden din adamı Sadık Halhali seneler sonra yazdığı anılarında Rıza Şah'ın bedeninin ailesi tarafından mezar alındığını düşündüğünü yazmıştı, ancak Rıza Şah’ın ailesi mumyanın anıt mezardan hiç alınmadığını belirtiyor.

AP,DW/DÇÜ,BÖ

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