HABER

İran'da büyük kriz... 'Demir yumruğumuzu gösteririz'

DÜNYA HABERLERİ | 31.12.2017 16:34 | Son Güncelleme 8 saat önce

İran'ın birçok kenti son birkaç günde, herhangi bir siyasi şahsiyet veya grubun çağrısı olmadan, ülkenin ekonomik, siyasi ve "yoksulluk, işsizlik" gibi sosyal durumuna itiraz etmek amacıyla bir araya gelen kitlelerin geniş çaplı gösterilerine sahne oldu. İran'da Devrim Muhafızları ise protestolara devam etmeleri durumunda hükümet karşıtı göstericilerin "ulusun demir yumruğuyla" karşılaşacaklarını açıkladı.

Ülkedeki yaşam standartları nedeniyle başlayan protestolar üç gündür sürüyor. Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kovsari protestoların, siyasi sloganların atıldığı ve mülklerin yakıldığı bir hale dönüştüğünü söyledi ve ekledi:

''MÜLKLERİ YAKMAYACAKLARDI''

"Eğer bu insanlar artan fiyatlar nedeniyle sokaklara çıktıysa o sloganları atmayacaktı, mülkleri ve arabaları yakmayacaktı." İranlı yetkililer protestolardan "karşı devrimcileri ve yabancı güçlerin ajanlarını" sorumlu tuttu.

BATIK FİNANS ŞİRKETLERİNİN MAĞDURLARI

Aslında bu protestolar bir anda ortaya çıkmadı. Son bir yıl içinde başta Tahran olmak üzere birçok kentte, sayıları 6 bini bulan batık finans şirketlerine yatırımlarını kaptıran mağdurlar, küçük çaplı da olsa gösteriler düzenleyip sert sloganlar eşliğinde seslerini yükseltiyordu.

İran'da bu şekilde mağdur edilen birkaç milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Devlet ve hükümet kurumları, gösteriler büyümediği sürece bunlara müdahalede bulunmadı.

YOKSUL KESİM VE MUHALİFLER DE GÖSTERİLERE KATILDI

Son günlerdeki gösterilere katılanların büyük çoğunluğunu yine bu kişiler oluşturuyor. Ancak bu kez toplumun yoksul tabakası ve muhalif siyasi grupların da bunlara katıldığı görülüyor.

Göstericilerin ana hedefini, ülkedeki hayat şartları, yoksulluk ve işsizliğe itiraz oluştururken, İran'ın ekonomisi ile dış siyasetinin iç içe bir yapıya sahip olması, bu üç grubun gösterilerdeki ilişkisini ortaya koyuyor.

GÖSTERİLERDE ATILAN SLOGANLAR

Örneğin, göstericiler, "Paralarımızı Suriye, Gazze ve Lübnan'da harcamayın" diye itiraz ediyor, "Halk dilenecek duruma düştü" diye haykırıyor. Yine, Rıza Şah Pehlevi'yi ülkenin modernleşme simgesi olarak görenler gösterilerde ona dua ediyor.

Halkın gösterilerde attığı diğer sloganlar ise şöyle: "Suriye'yi bırak da bizim halimize bir bak", "Ne Gazze, Ne Lübnan, canım İran'a feda olsun", "Kahrolsun Hizbullah", "İslam cumhuriyeti istemiyoruz", "İstiklal, özgürlük, İran Cumhuriyeti" ve "Halk dilenciliğe başladı".

Şüphesiz, İran'daki iki siyasi kanadın yetkilileri de sahip oldukları istihbarat ve güvenlik kurumları sayesinde, bu yönde bir olayın patlak vermesini bekliyorlardı. Ancak, halkın içinde bulunduğu ekonomik alandaki hoşnutsuzluğun dışa vurulması amacıyla bunlara engel olmama yolunu seçtiler.

GÖSTERİLER DAHA DA YAYILABİLİR

Tamımına yakını muhafazakâr kesime ait olan söz konusu batık mali kurumlar iflas ilan ettikleri için mağdurların yatırımlarının akıbeti belirsizliğini koruyor.
Hükümet, yalnızca İran Merkez Bankası güvencesi altında olan "Caspian" ve "Elbürz" şirketlerine ait borçları ödemeyi kabul etti. Diğer batık şirketlerin borçlarının üstlenilmemesi, gösterilerin daha da yayılmasına neden olabilir.

Söz konusu borçların devletin bütçesinden ödenmesi halinde ise toplumdaki diğer kesimlerin itirazıyla karşı karşıya kalınacak. Öte yandan ciddi mali kaynak eksikliği nedeniyle hükümetin tüm bu borçları karşılayamayacağı da açık.

HÜKÜMET "YASA DIŞI" İLAN ETTİ AMA GÜVENLİK GÜÇLERİ ENGELLEMEDİ

Öte yandan, son olayları düzenleyenlerle ilgili birçok senaryo konuşuluyor. İran'da her türlü sokak gösterisi ancak, hükümete bağlı İçişleri Bakanlığı ile İran Liderine bağlı güvenlik güçlerinin izin ve uyumuyla düzenlenebilir.

Hükümetin bu gösterileri "izinsiz ve yasa dışı" ilan etmesine rağmen, polis ve Devrim Muhafızları Ordusu güçleri hiçbir şekilde olaylara engel olmadı. Gösterilerin birkaç gündür devam ettiğini göz önüne alarak bu konuda bir "gafil yakalanmanın" söz konusu olmadığı da gayet açık.

HEM REFORMCU HEM MUHAFAZAKÂR KANAT HEDEFTE

Son günlerdeki gösterilerde, başta 2009 yılında reformcu kanadın lehine meydana gelen olaylar olmak üzere, bundan öncekilerin aksine, hem reformcu hem de muhafazakâr kanat sloganların hedefinde yer alıyor. Bu durum, iki kanadın yetkililerinin yanı sıra siyasi yorumcular tarafından da hayretle karşılandı.
Her şeye rağmen bu gösteriler siyasi bir boyut kazanarak yetkililerin beklemediği bir aşamaya evrilmiş durumda. Bu nedenle, gösterilerin ülke geneline yayılmasıyla hem hükümet kanadı hem de muhafazakârların yetkilileri olaylarla ilişkilerinin olmadığını belirterek birbirlerini suçlama yoluna gittiler.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri hafta sonu yaptığı konuşmada, "Ekonomik konular diğer konulara bahane edilmiştir. Arka planda farklı senaryolar yer alıyor." dedi. Hasan Ruhani hükümetinin resmi yayın organı İran gazetesi de dün birinci sayfasında yayımladığı bir makalede, "Bazıları halkı, emellerine ulaşmak için bir oyuncak sanıyor." ifadesine yer verdi.

Karşı tarafta ise, Tahran Cuma İmamı bu haftaki hutbesinde, "Halkınzihninin zehirli düşünceler, dengesiz sözlerle bulanmaması için sosyal alanı serbest bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı. Muhafazakâr kanadın güçlü siyasetçilerinden ve İran Liderine bağlı Keyhan gazetesi müdürü Hüseyin Şeriatmedari, "Halkın geçim konusundaki rahatsızlığı, fitnecilerin yeni fitnesi." açıklamasında bulundu. Devrim Muhafızları Ordusu da olayları, "Birtakım gruplar yeni fitne peşindeler." ifadesiyle değerlendirdi.

Uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanı Ferzane Rustayi gibi İran Cumhurbaşkanı Ruhani hamileri, muhaliflerin söz konusu gösterileri, itirazlarını duyurmak için kullanmasına yol açtığı kanaatindeler. Ruhani'nin, İran rejiminin, Yemen'e müdahale, kadın ve Sünni bir bakanın kabinede yer almaması siyasetine karşı koyamaması ve muhalif liderler Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi'nin ev hapsi karşısında sessiz kalmasını buna gerekçe gösteriyorlar. Bu gösterileri kısaca, "Ruhani'ye verilen oyların pişmanlığı" olarak da adlandırabiliriz.

İran'da son 20-30 yıllık dönemde yaşanan olaylar, ister sosyal, ister ekonomik, ister kadın hakları ya da doğayla ilgili olsun hiçbir gösterinin siyasi boyut kazanmasının önüne geçilemediğini gösteriyor. Son olarak, Hasan Ruhani'nin cumhurbaşkanlığıyla noktalanan reformcu ve muhafazakâr kanadın yakınlaşmasının, her iki kanada yönelik siyasi itirazları da beraberinde getirdiğini söylemek mümkün

İran karıştı! Sosyal medya uygulamalarına engel geldi
İran'da gösteriler başkente sıçradı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Devrim Muhafızlar

En Çok Okunan Haberler

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler

Eşe, sevgiliye yeni yıl mesajları, Romantik ve güzel yeni yıl mesajları 2018

Eşe, sevgiliye yeni yıl mesajları, Romantik ve güzel yeni yıl mesajları 2018

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 18 yorum
EEYY KOYUNLAR BİR HALK NASIL BİRBİRİNE KIRDIRILIR GÖRÜN.EĞER DEVLETİN GÜÇLERİNDEN BAŞKA DİKTATÖRE BAĞLI GÜÇLER OLURSA ORADA İÇ SAVAŞ OLUR.O YÜZDEN SON KHK ÇOK TEHLİKELİ.
Demir yumruk!!! Gösterin tabi lan! C ESED le elele verip paramparça ettiğiniz Yüzbinlerce Sabiinin AHI Başka türlü çıkmaz Sizden Allah beter etsin sizi Suriyedekilere "ABD Köpeği" deyip iş GEZİ yada İRAN olunca "_Onurlu Direniş" diyen Onurlu(!) ABD Köpekleri nederse desin Paramparça olan Bacağının acısını dindirmek için narkoz bulunamadığından, Kuran ayetleri okuyup Acısnı Dindirmeye Çalışan Çocukların AHI ÇIKACAK SİZDEN
amerika ortadoğudaki son kaleyi içten yıkmaya çalışıyor. bunun demokrasi ile pahalilikla alakası yok.israil abd ortak operasyonu ama bu sefer yemezler
İnşallah Kan dökülmeden Baskı rejimi sona erer insanlar özgürlüğüne kavuşur.
Bu hadiseye boş boş bakmamak lazım, bunların altında israil ve abd olduğunu düşünüyorum. sıranın türkiyede olduğunu sanıyordum ama iran mış. ozaman irandan sonra türkiyeye gelecekler. uyanık olun. şu ortadoğuda son 15 yılda olanlara bakarak hala iranda ki durumun sıradan bir ayaklanma olduğunu sanıyorsanız, bunun bir proje oldugunu anlamıyorsanız, ozaman bittik demektir.
@food_eng islam biz bittik demektir evet doğru . hz. mehdi çok az gelecek kurtarmak anlam geliyor.
MOLLALAR KAYINTIYI BIRAKMAK İSTEMİYOR .MİLLETİ AMELE GİBİ KULLANMAK İYİ TABİ. AYNI SENARYO BURADADA GÜNDEMDE .
Gezi 2 iran çapulcuları.Ulan iran zerre kadar sevmem seni ama Umarım ABDnin bu oyununa gelmezsiniz. Türkiye gezide oyuna gelmedi devlet kazandı capulcular fıss oldu umarım iran devleti sizde kazanırsınız.
koyun iyidir güzeldir sizin gibi çakal olmada var
18 milyonluk Suriye'den 5 milyon mülteci gelirse 80 milyonluk İran'dan 25 milyon mülteci mi gelir?
@aydingul44 Türkiyeye sığınan Suriyelilere havâle edelim İrandan gelecek olanları Onların hakkını ;Esed ve İran ordusunun bombalarıyla Çoluğu Çocuğu Parçalanan Suriyeliler verir
Tipik iktidar refleksi..
YAHU BEYLER İRANIN ZEMİNİ SAĞLAM SİZ İRANI BIRAKINIZ DA ABD NİN PYD YE VERDİĞİ 4 BİN TIR SİLAH SINIRIMIZDA SONUMUZ NE OLACAK ONA KAFA YORUNUZ. ÜMMETİN LİDERİ İRANDA.SAĞLAM İP ELLERİNDE. İRANDAN SİYONİZME EKMEK ÇIKMAZ BU TÜR OLAYLARLA.NOKTA.
Diren iran!
Cahil = Cehaletini Kabul Etmeyen Halk = Vekil Değil Asıl Olan İktidar = Güç Molla, Tarikat, Cemaat, Softa, Hurafe, Korku = Cehalet Cehalet + İktidar = Zulüm, Ölüm, Kan, Gözyaşı Sevgi, Saygı, Hoşgörü, İleri Görüş, Okuma, Öğrenme, Araştırma = Eğitim Eğitim + Halk + İktidar = Demokrasi + Adalet + Huzur + Güven + Mutlu Çocuklar ve Yaşlılar
Saddam'ın da demir yumruklu muhafızları vardı...ama ölüm korkusunu görünce saddamı ortada bırakıp kaçtılar...kaldı ki siz gerici-yobaz mollalar..hay hay kaçarsınız...
İranı sevmem ama bir müslüman olarak yine bir müslüman ülkenin üstüne oynanan bir başka bahar yalanı ile oynanmak istenen oyunu görüyor ve sonu belli olduğu için Allah iran devletinin yardımcısı olsun.zira gördük daha önceki libya,Tunus,Cezayir,ırak,suriye gibi.Allah bu abd,Almanya,İngiltere gibi şer odaklarının en kısa zamanda layığını versin.
Ey Amerika,Almanya,İngiltere Allah sizin en kısa zamanda layığınızı versin.
Diğer Haberler
ABD'de polise silahlı saldırı!

ABD'de polise silahlı saldırı!

Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!

Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!

Yılbaşı gösterilerinde eşcinsel evlilik yasasını kutladılar!

Yılbaşı gösterilerinde eşcinsel evlilik yasasını kutladılar!

Almanya'da son dakika büyük panik! Dumanlar yükseliyor

Almanya'da son dakika büyük panik! Dumanlar yükseliyor

İran karıştı! Sosyal medya uygulamalarına engel geldi

İran karıştı! Sosyal medya uygulamalarına engel geldi

Yeni Zelanda'da 2018 için coşkulu kutlama

Yeni Zelanda'da 2018 için coşkulu kutlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.