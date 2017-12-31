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İran'da Devrim Muhafızları: Protestolara devam edenler 'demir yumrukla' karşılaşır

31.12.2017 12:26 | Son Güncelleme 41 dakika önce

İran'da Devrim Muhafızları, protestolara devam etmeleri durumunda hükümet karşıtı göstericilerin "ulusun demir yumruğuyla" karşılaşacaklarını söyledi.

EPA Tahran Üniversitesi'nde öğrenciler polisle çatıştı

İran'da Devrim Muhafızları, protestolara devam etmeleri durumunda hükümet karşıtı göstericilerin "ulusun demir yumruğuyla" karşılaşacaklarını söyledi.

Ülkedeki yaşam standartları nedeniyle başlayan protestolar üç gündür sürüyor.

Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kovsari protestoların, siyasi sloganların atıldığı ve mülklerin yakıldığı bir hale dönüştüğünü söyledi ve ekledi:

"Eğer bu insanlar artan fiyatlar nedeniyle sokaklara çıktıysa o sloganları atmayacaktı, mülkleri ve arabaları yakmayacaktı."

İranlı yetkililer protestolardan "karşı devrimcileri ve yabancı güçlerin ajanlarını" sorumlu tuttu.

2009'dan beri en büyük protestolar2009'dan beri en büyük protestoların yaşandığı İran'da iki kişinin bu protestolar sırasında öldüğü bildiriliyor.

Perşembe günü ülkenin kuzey doğusunda başlayan protestolar Cuma günü diğer büyük kentlere de yayılmıştı.

Cumartesi Tahran'da az sayıda kişinin katılımıyla başlayan protesto da hızla büyümüş, sonunda öğrenciler polisle çatışmıştı.

Diğer kentlerdeki protestolarda da ülkenin ruhani lideri Ayetullah Hamaney'in posterleri ateşe verildi, Besici milislerinin merkezleri basıldı, polis motosikletleri yakıldı.

İran'daki İslami Devrim Muhafızları 1979'daki İslam devriminin ardından kurulan İslami sistemi koruması amacıyla kurulmuştu. Örgütün kontrolünde on binlerce gönüllü milisten oluşan Besici Direniş Gücü adlı yapı da bulunuyor.

5 soruda İran'da hükümet karşıtı gösterilerEPA

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