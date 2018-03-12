HABER

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçağın kara kutusu bulundu

12.03.2018 09:43 | Son Güncelleme

Dubai'den İstanbul'a dönüş yolunda İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin kara kutusu bulundu. İranlı yetkililer 10 cenazeye ulaşıldığını ancak yanma ve parçalanma nedeniyle kimlik tespitinin henüz yapılamadığını söyledi. Uçakta, üç mürettebat ile Başaran Holding'in yönetim kurulu üyesi Mina Başaran ile Dubai'deki bekarlığa veda partisine katılan 7 arkadaşı bulunuyordu.

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçağın kara kutusu bulundu

Dubai'den Türkiye'ye dönüş yolundayken İran'da Çaharmahal ve Bahtiyari vilayetindeki dağlık bölgeye düşen Başaran Holding'e ait özel jetin kara kutusu bulundu.

BBC Farsça Servisi'nin İran medyasına dayandırdığı haberlere göre Çarmahal ve Bahtiyari vilayeti yetkilisi Cafer Mardani, kara kutunun bulunduğunu, uçaktaki yolcu ve mürettebattan 10'unun cenazesine ulaşıldığını söyledi.

Mardani, ulaşılan cenazelerin kimlik tespiti için DNA testlerinin yapıldığı bilgisini verdi.

Cesetlerin parçalanma ve yanma nedeniyle kimlik tespitinin zor olduğu bildirildi.

Yetkili ayrıca, uçakta hayatını kaybedenlerin aileleri ile Türkiye'den yetkililerin cenazeleri almak için Şehrekürt Havalimanı'na geleceklerini ifade etti.

İran'ın ISNA ve FARS haber ajansları, İran Acil Yardım Kuruluşu Sözcüsü Mojtaba Khaledi'ye dayandırdığı haberinde uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişiden kurtulan olmadığını duyurmuştu.

Uçakta, işadamı Hüseyin Başaran'ın şirketinin yönetim kurulu üyesi de olan kızı Mina Başaran ve 7 yedi kız arkadaşı ile iki kadın pilot bir hostes bulunuyordu.

Grup, Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisi için Dubai'deydi.

Mina Başaran, Instagram hesabında Dubai'den #minasbachelorette (Mina'nın bekarlığa vedası) etiketiyle uçağın içinden fotoğraf paylaşmıştı.

https://www.instagram.com/p/BgD8ObnF-19/?hl=en&taken-by=minabasaran

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada "Olaydan büyük üzüntü duyuyoruz" dedi.

İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada da, jetin yerel saatle 16.59'da İran hava sahasına girdiği, 18.09 civarında (TSİ 17.39 ) düştüğü belirtildi.

'Pilot alçalma talebinde bulundu'

Açıklamada, pilotun bölgedeki İran hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçtiği, teknik arıza nedeniyle alçalma talep ettiği ardından jetin ani bir şekilde hız kaybederek radardan kaybolduğu bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türk jetin pilotunu, Sharjah'tan kalktıktan sonra kule ile son temasında alçalma talebinde bulundu, uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan TC-TRB kuyruk tescilli uçağın pilotunun kule ile temasa geçerek "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi.

Özel jetin neden düştüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Khaledi uçağın motorlarından birinin alev aldığını, bölge sakinlerinin de çarpışma anına tanık olduğunu söyledi. Khaledi, alevlerin kilometrelerce öteden bile görüldüğünü belirtti.

https://www.instagram.com/p/BgJUlleFMJo/?utm\_source=ig\_embed&utm\_campaign=embed\_profile\_upsell\_test

Hürriyet'in haberine göre Başaran Holding'e ait jetin kaptan pilotu Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından Beril Gebeş ile ikinci pilot Melike Kuvvet'ti.

28 yaşındaki Mina Başaran'ın sosyal medya hesabında, bekarlığa veda partisinde kendisine eşlik eden arkadaşlarını da fotoğraflarına eklemişti.

Fotoğrafta, Mina Başaran'a, arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh ve Sinem Akay eşlik ediyordu.

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçağın kara kutusu bulundu

FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktıFETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişimKerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim
İzmir'de 32 dakika cinayeti!İzmir'de 32 dakika cinayeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

İlginizi Çekebilir

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alman emniyeti Afrin protestolarına karşı alarmda

Alman emniyeti Afrin protestolarına karşı alarmda

Rusya: S-400 füze savunma sistemini Türkiye'ye 2020 başında teslim edeceğiz

Rusya: S-400 füze savunma sistemini Türkiye'ye 2020 başında teslim edeceğiz

Uluslararası Af Örgütü: Myanmar ordusu Arakan'da askeri üsler inşa ediyor

Uluslararası Af Örgütü: Myanmar ordusu Arakan'da askeri üsler inşa ediyor

Nepal'de büyük panik! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük panik! Yolcu uçağı alev alev yandı!

DİTİB camilerin daha iyi korunmasını istedi

DİTİB camilerin daha iyi korunmasını istedi

Viyana'da İran büyükelçiliğine saldırı

Viyana'da İran büyükelçiliğine saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.