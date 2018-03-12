İran'da düşen uçakta cenazelere ulaşıldı

Cenazelerin olay yerine giden ailelere teslim edilmesi bekleniyor.Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a doğru uçtuğu sırada İran'da Zağros Dağları'nda düşen Başaran Holding'e ait özel Türk jetinde hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesine ulaşıldı.

Cenazelerin olay yerinden taşındığını açıklayan İranlı arama kurtarma yetkilisi Rıza Zaheri, sekiz cenazenin kimliğinin tespit edildiğini, üçünün ise tanınmaz halde olduğunu aktardı.

Düşen uçakta Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve yedi arkadaşı ile üç mürettebat bulunuyordu. Yolcular evlilik hazırlığı yapan Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisi için Dubai'ye gitmişti.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da Türkiye Büyükelçiliği yetkilileriyle birlikte olay yerine gitti. Bölgedeki Şehrekord Havalimanı'na nakledilen cenazelerin işlemlerin ardından ailelerine teslim edilerek Türkiye'ye götürülmesi planlanıyor.

Uçağın kara kutusuna da ulaşıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin tespit edilmesi için kara kutuda uzmanlar tarafından inceleme yapılacak. Kara kutunun Türk yetkililere teslim edileceği açıklandı.

İran Sivil Havacılık Daire, uçağın Pazar günü yerel saatle 18:09'da, "teknik sorun" gerekçesiyle alçalma izni istedikten heme sonra radardan kaybolduğunu açıklamıştı. Uçağın Tahran'ın 400 kilometre doğusunda kazaya uğradığı açıklanmıştı.

Olayın meydana geldiği saatlerden itibaren devam eden yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle helikopterler uzun süre bölgeye ulaşamamıştı.

IRNA,AP,AFP/ GY,HS

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