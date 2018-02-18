İran'da düşen yolcu uçağından kurtulan olmadı

Fars Haber Ajansı kurtarma ekiplerinin yola çıktığını açıkladı. Uçağın Dena dağına çarparak düştüğü kaydedildi. Kazanın nedeni ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

2011 yılının Ocak ayında İran'ın kuzey batısında kar fırtınası nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan bir yolcu uçağı düşmüş, kazada 77 kişi hayatını kaybetmişti. 2010 yılının Mayıs ayında ise 168 yolcu taşıyan bir yolcu uçağı düşmüştü.

İran'daki özellikle küçük havayolu firmalarına ait uçakların en az 40 yaşında olduğu belirtiliyor. İran'a yönelik yaptırımlar nedeniyle ülke onlarca yıl boyunca yeni uçak alımı yapamamıştı. 2015 yılında İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşma sonrasında Airbus, ATR ve Boeing ile yeni sözleşmeler gündeme gelebilmişti. Şimdiye kadar İran'a sadece yaklaşık bir düzine kadar yeni uçak ulaştı.

dpa,AFP/BW/EC

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