İran'da futbol maçına gitmek isteyen 35 kadın 'engellendi'

Kadın hakları savunucusu Masih Alinecad da kadınlara maça gitme çağrısı yaparak, "Umarım kadınlar stadyum dışında toplanır ve erkeklerden onlar olmadan stadyuma girmemelerini ister" demişti.

Öte yandan bir gazetecinin Spor Bakanı Sultanifer'e "Kadınların futbol maçlarını tribünden izlemesine izin verilecek mi?" diye sorması üzerine televizyonlar canlı yayını kesti.

Maç boyunca "gözaltında tutulan" kadınlar, maç sonunda serbest bırakıldı. 35 kadın taraftarın maç için bileti vardı.

Tahran'da İstiklal ve Persepolis takımları arasında oynanacak futbol maçına gitmek isteyen 35 kadın polis tarafından durduruldu.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise FIFA Başkanı ve Spor Bakanı'nın da katılacağı maçın, "35 yıllık tabuyu yıkmak" için en doğru fırsat olduğunu yazmıştı.

Başka bir tweette ise stadyumun isminin Farsça'da özgürlük anlamına geldiğine dikkat çekilerek "Stadyumun ismini özgürlük koyuyorsunuz ama nüfusun yarısının içeri girişini yasaklıyorsunuz" dendi.