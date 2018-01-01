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İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 21:31 | Son Güncelleme 3 saat önce

İran'ın İsfahan eyaletindeki rejim karşıtı gösterilerde 5 protestocu hayatını kaybetti . Akşam saatlerinde ise İsfihan eyaletine bağlı Necefabad kentinde devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 1 polis hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanmıştı.

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Necef Abad kentinde bir göstericinin av tüfeğiyle emniyet güçlerine ateş açması sonucu 4 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri daha sonra yaşamını yitirdi.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşen gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde sürüyor.

Eylemlerin başlangıcından bu yana ülke genelinde 18 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
kesinlikle iranin yanında yer alınmalı !
Amerikanın ve israılın kanlı elleri yine bir musluman ulke de. Bu artık haçlıların ve muslumanların davası. Umarım iran bu oyundan hasarsız cıkar
abd bir hata yaparsan türkiye sana savaş ilan etcek tabi ki arkamızda rusya çin hindistan pakistan endoneyza azerbeycan var bi hata yaparsan bedelini ödersin
Umarım Türkiyeye sıçramaz:(:(:(:(:(
Daha bunlar başlangıç İRAN=SURİYE olacak ne yazıkki
helal olsun pahalilik var diye hak araniyor bizde koyun surusu
akp ye oy verenler hatirlayin siz hiç duymadiniz biz çok bagirdik zamaninda TÜRKIYE IRAN OLMAYACAK diye akp verdiginiz her oy irana benzetiyor bizi dönün bu yanlıştan lütfen
İran’ı yıllardır karanlığa darbe ile gomenler suan sanirsam koltuklarının gitme telaşını kapılmışlar. İran yoneticilerinin degil lakin Allah iran halkının yardımcısı olsun.
Dış güçler en sonunda İranı karıştırmayı başardı bakalım sıra bize mi gelecek
ırak, suriye,mısır,libya ,filistin sıra iran :) bütün orta doğu çökerken yükselen israil..
emperyalist güçlerin uşağı oluyorsunuz gösteri yapacağım derken
şimdi Bunlara ABD köpeğimi diyecez yoksa Onurlu Direnişçimi? İran'dan Türkiye'ye yüzbinlerce İnsan kaçmak isterse neyapalım? Sınırda Geçerlerken Vuralımmı hepsini!!! Yoksa Suriye den kaçanlara yaptığımız gibi ekmek su verelimmi Gerçi İran dan fazla gelen olmaz.. O dağları aşıp gelmek zor iş, heleki bu mevsimde çokzor Kim nederse desin ESED le elele verip parçaladıkları çocukların AHI çıkacak!
Niye ABD kaynaklı olsun ? Kendi iç dinamiklerinden bir halk baş kaldırmış olamaz mı ? Esaret ve zulüm içinde ki bir ulusun mollalara baş kaldırışı belli ki bazılarını rahatsız etmişl.
devrim muhafızları devreye girir kanlıda olsa ortalık birkaç güne suspus olur.. abd nin bu oyununa rusyayı yanına alan iran bu saatten sonra taviz vermez! köklü devlet yapısı bunu otomatik uygular...
ABD'in yeni bir arap baharı operasyonu. Nato genel merkezindeki BOP haritası ABD ve emperyalist güçlerin hayali petrol yataklarının üzerindeki toprakları ele geçirip istedikleri gibi yönetmek. Adım adım gerçekleşme aşaması ve son adıma kalan ülkeler TC ve İran olayların nedeni kısaca budur.
Iran köklü bir devlettir ve bu işin içinden emperyalizme yem olmadan çıkacaktır..
Çılgın müslümanlar.Bide bizim ülkede bunlara özenenler var dimi?!! mk arap sevicileri
Türkiye'nin gezi fitnesinin bir benzeri. Allah İran'a yardım etsin
Ne korkutucu! ülkemizi insanımızı Allah korusun.
acaba amerika nasıl karışacak o zaman cehennem olacak eminim
Hala Türkiye yede gelecek diyor ya. Kardeşim gelmedi mi denemediler mi? Bu millet siyonistlerin oyununa tarihi ayar vermedi mi? Mesele siyasi AKP CHP MHP işi değil mesele vatan toprağı. Bu ülkede 80milyon asker var kim kimi indiriyor hayırdır la?
zamanlamaya bakın bu tesadüf olabilir mi???yıllardır müslümanlar nasıl yönetiliyor görüyoruz.para ile ajanlarını serpiştirdiler mezhepleştirerek islam ülkelerini birbirine düşürdüler.bunu anlamak için okula bile gitmeye gerek yok.
Tıpkı Suriye ve Libya da olduğu gibi ABD ve İsrail in gizli servisleri ve özel kuvvetlerinin operasyonu bu. Hedef belli. Suriye hezimetinin intikamını almak. İran halkı gerçekleri görmeli ve ajanların operasyonlarına karşı uyanık olmalı.
CIA ve MOSSAD kaşımaya devam ediyor he ya Irak gibi Amerika sizide özgürleştirsin
İran asıllı amerikada okuyan öğrencilerin çoğu şu an ülkelerinde işte ilk tehlike onlar çünkü bir çoğu amerkan ajanı olma karşılığında amerikada haklara sahipler. sonraki tehlike ise yıllarca amerikan özentisi büyümüş şu an iran polis-ordu teşkilatındakiler . iyiki amerikan ortaklı askeri çalışmaları yok. yoksa şu an çoktan iç savaşa sürüklenen İranı konuşuyorduk.
iran nın gezıcılerı sonra iran usulü feto
Abd sonunda muradına ermek üzere.Ne nalet ülke.ortadoğuyu ele geçirip israile yer hazırlıyor.
BU OLAYLARIN ARDINDA ABD VAR
Evet beklenen olmak üzere sonunda İranda karıştı. İnşallah Irak gibi olmasın sonunuz yoksa ABD köpeği konuşlanacak yer arıyor yine ama taktir etmek lazım içerideki satılmış köpekler iyi çalışıyor...
şah dönemini çok arayacaksınız
Önce biz sonra iran diye bekliyordum ama tam tersi olacak galiba.
ve iran senaryosuda başladı.
ne yazıkki abd yahudi lobisi sıradaki müslüman ülkesi sömürgesine iran ile devam ediyor alllahın laneti çok geç değildir insanoğluna
bölgede Türkiye sonrası güçlü devletlerden biriside irandır. Büyük israil projesi için şimdi iran üzerinde çeşitli sebepler üretilerek. oyun oynanıyor. inşallah iran halkı bu oyuna gelmez karanlık eller emeline ulaşamaz bölgenin refahı için Türkiye.iran ve Rusyanın iş birliği içinde olması gerekir
zaten beklenen olan buydu.
yansin dunya...
sorun iranlilarda degil! sorun hükümetde!
Kendi kendini yok eden kaçtane millet var
Totaliter rejimlerin sonu karanlıktır,hele demokrasiyi benimsemiş demokratik hakları kazanmış toplumların kazanılmış hakların kiymetini çok iyi bilmeleri gerekir,son yıllarda ülkemizde yaşanan ,demokrasi ve özgürlüklerden uzaklaşma hareketleri gerçekten bizleri çok ürkütüyor,inaılmaz şeyler yaşandı,şu anda halk bastırılmış durumda bununlada kalınmıyor şeriat hortlatılıyor,anti demokratik yasalar ardı ardına çıkıyor,itiraz eden ağır bedel ödüyor tehdit ediliyor,yarın birgün bu tür gelişmeler ihtimal dahilindedir,herkesin aklını başına alması çağdaş rejimi seçmemiz gerekir.
çıkarılan KHK larla Türkiyede bu noktaya gelecek sanıyorum. Allahım bize o günleri gösterme. Üst akıl çek ülkemin üzerinden kirli ellerini.
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