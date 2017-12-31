İran’da göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi

İran'ın Meşhed, Kirmanşah, Kum, Reşt, Şiraz, Nişabur ve Tebriz kentlerinde binlerce gösterici hayat pahalılığını protesto etmek için gösterilerin 3. gününde de bir araya geldi.

"SURİYE'Yİ BIRAK HALKINA ÇARE BUL"

Göstericiler, "Suriye'yi bırak, halkına çare bul", "Korkmayın, hepimiz birlikteyiz" ve "Mollalar ülkeyi bıraksın" sloganları attı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Ayrıca devam eden protesto gösterilerinde 52'den fazla kişi gözaltına altına alındı.

İNTERNET BAĞLANTISI KESİLDİ

Göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi. Ayrıca göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı.

Ülke genelinde internet bağlantısının rejim güçlerince kesildiği belirtiliyor.

(İHA)