İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İRAN’ın Meşhed kentinde hayat pahalılığı, düşük yaşam şartları ve yolsuzluğa karşı geçen perşembe akşamı başlayan eylemler ülkenin diğer kentlerine de yayılmaya başladı. Eylemler ilk başladığında hedefte İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ekonomi politikaları vardı. Ancak daha sonra protestocular, İran rejimine ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney aleyhine de sloganlar atmaya başladı.

MEŞHED'DEN TAHRAN'A SIÇRADI: İKİ ÖLÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre polis eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Meşhed’deki olaylarda 50 kişi gözaltına alındı. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Meşhed’in ardından Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum kentlerine de yayılan protestolar, önceki gün etkisini başkent Tahran’ın sokaklarında da gösterdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Darud kentinde düzenlenen gösterilerde, iki eylemcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

‘FİLİSTİN’İ BOŞ VERİN’

İngiliz Independent gazetesi, İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’a dayanarak eylemler sırasında enflasyona yönelik “Filistin’i boş verin bizi düşünün”, siyasi olarak ise “Ölüm ya da özgürlük”, “Siyasi mahkumlar serbest bırakılmalı” gibi sloganlar atıldığını yazdı. İngiliz haber ajansı Reuters, eylemlerin halkın artan fiyatlar ve yolsuzluk varken İran’ın Suriye ve Irak’ta ekonomik yük getiren müdahalelerine tepkisini gösterdiğini bildirdi. İran rejimi ise eylemlere kendi taraftarlarını sokağa dökerek cevap verdi. Başta Tahran olmak üzere ülkenin birçok yerinde rejim eliyle organize edilen gösterilerde ülkenin dini lideri Hamaney’e destek sloganları atıldı. Bir eylemci, İran’ın ekonomik sorunlarının sebebinin Amerikan ambargosu olduğunu söyledi.