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İran'da gösteriler başkente sıçradı!

DÜNYA HABERLERİ | 31.12.2017 10:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

İran’da geçen perşembe hayat pahalılığına tepki olarak Meşhed kentinde başlayan gösteriler diğer şehirlere de yayıldı. Associated Press haber ajansı gösterilerde iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran İçişleri Bakanı Abdülrahman Rahmani Fazli, göstericilerin şehirlere 'korku, şiddet ve terör' yaydığını söylerken, göstericilere sert karşılık verileceğini açıkladı. Gösteriler, 2009’da aylarca süren eylemlerden sonra ülkedeki en büyük protestolar olarak gösteriliyor.

İRAN’ın Meşhed kentinde hayat pahalılığı, düşük yaşam şartları ve yolsuzluğa karşı geçen perşembe akşamı başlayan eylemler ülkenin diğer kentlerine de yayılmaya başladı. Eylemler ilk başladığında hedefte İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ekonomi politikaları vardı. Ancak daha sonra protestocular, İran rejimine ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney aleyhine de sloganlar atmaya başladı.

MEŞHED'DEN TAHRAN'A SIÇRADI: İKİ ÖLÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre polis eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Meşhed’deki olaylarda 50 kişi gözaltına alındı. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Meşhed’in ardından Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum kentlerine de yayılan protestolar, önceki gün etkisini başkent Tahran’ın sokaklarında da gösterdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Darud kentinde düzenlenen gösterilerde, iki eylemcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

‘FİLİSTİN’İ BOŞ VERİN’

İngiliz Independent gazetesi, İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’a dayanarak eylemler sırasında enflasyona yönelik “Filistin’i boş verin bizi düşünün”, siyasi olarak ise “Ölüm ya da özgürlük”, “Siyasi mahkumlar serbest bırakılmalı” gibi sloganlar atıldığını yazdı. İngiliz haber ajansı Reuters, eylemlerin halkın artan fiyatlar ve yolsuzluk varken İran’ın Suriye ve Irak’ta ekonomik yük getiren müdahalelerine tepkisini gösterdiğini bildirdi. İran rejimi ise eylemlere kendi taraftarlarını sokağa dökerek cevap verdi. Başta Tahran olmak üzere ülkenin birçok yerinde rejim eliyle organize edilen gösterilerde ülkenin dini lideri Hamaney’e destek sloganları atıldı. Bir eylemci, İran’ın ekonomik sorunlarının sebebinin Amerikan ambargosu olduğunu söyledi.

ABD BAŞKANI TRUMP: İZLİYORUZ

ABD Başkanı Trump, gösterilere yönelik "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." ifadelerini kullanmıştı.

‘EYLEMLER YASA DIŞI’

İran devlet televizyonunu yayınlarında, “Karşı devrimci gruplar ve yabancı basın, organize olarak insanların ekonomik ve geçinme problemlerini ve meşru taleplerini suistimal ederek kanun dışı eylemler ve muhtemelen bir kaos çıkarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Reform yanlısı medya ağı Nazar’ın Genel Yayın Yönetmeni Payam Parhiz, protestoların, dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla yapılan 2009’daki eylemlere kıyasla daha fazla ekonomiye odaklandığını ifade etti.

RUHANİ’NİN DANIŞMANI: HALKIN SESİ DUYULMALI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin kültür danışmanı Hesamoddin Ashena, “Ülke, işsizlik, yüksek fiyatlar, yolsuzluk, su sıkıntısı, sosyal uçurum, bütçenin dengesiz dağılımı gibi ciddi sorunlarla yüz yüze. İnsanların seslerinin duyulmasına ihtiyacı var” diye tweet attı. İran’ın kadın ve aileden sorumlu başkan yardımcısı Massoumeh Ebtekar ise “İnsanların protesto hakkı olmakla beraber, nasıl yönlendirildiklerini bilmeliler” diye tweet attı. Ebtekar, bu tweetine ABD ve Suudi Arabistan merkezli Twitter hesaplarının İran’daki eylemler için destek çağrılarını eklediğine dikkat çekti.

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor
İran kaynıyor... Bu kez mollalar devreye girdi
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Anahtar Kelimeler:
terör şiddet korku İRAN İran İçişleri Bakanı Abdülrahman Rahmani Fazli Meşhed

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
İran halkı koyun değil onurlu bir halk
he he bizden baska herkes onurlu zaten, ulan seye surulecek akliniz yok millete akil dagitirsiniz
Merak etme bizlerde onurluyuz ama siz pkk ve fetö seviciler defolup yada geberene kadarda bu mücadele devam edecek.
@mazlumx68 Sen diyorsunki ben koyunum.. Bak koyun zamanında tencere tava ile tepki gösterdigini şeylerede binmeyin yolculukta yapmayın.. Sonucta koyunsun sen güdülmen gerek .. Bu tarz seylere gerek yok
yiyorsa senin onurlu tabir ettiğin elit halkın çıksında boyunuzun ölçüsünü alalım.
@mazlumx68 zaten sen gibiler bu ülkede istenmiyor, istenmeyecekte...gidebilirsin iran'a :)
@mazlumx68 yılbaşında nekadar harcadın onu söyle
Bizdeki gezi parki gibi kimin organize ettiği belli suriye icislerinde aga baba olmak isteyen amerika kiytirik sebeplerden irani karistirdi bizde yemedi darbeleri cunku neymis suriye filistin ekonomilerine yukmus ulan bunda eylemin kralini yapması gerekenler amerikalilar olmali zaten adamlar heryere uzaniyor su ulkeyi gunahim kadar sevmem ama abd ile karsilastirirsak umarim bastirirlar isyanı
@selin215 herşeyi amerikaya bağlamak sizde hastalık haline gelmiş.öyle olsa bile bu gençler gayet haklı çünkü amerika gittiği yerden birşeyler alır.bizim gibi gidip bedava restore etmez.bizde suriyeliler için harcadığımız parayı kendi gençlerimiz için harcasaydık işsizlik,eğitim,hayat pahalılığı... gibi sorunlarımız kalmazdı.
Dünde söylemiştim 79a kadar iran gayet rahat ve modern bir ülkeydi şah rızadan sonra humeyni rejimi ülkenin içine etti mollalar şiilik saçmalığı ile halkı sindirdi iran halkını düşünen yok sırf kendi götleri rahat etsin diye din saçmalığı ile halkı sindirdiler hani islamda zorlama yoktu? isyanda kimin parmağı olduğu belli fakat umarım rejim değişir...
petrol denizi üzerinde yaşayan fakirlik ,adaletsizlik ve zorbalık .
bu sialar kafirle degil müslümanlarla ugrasmayi kendileri dava edinmisler! nekadar müslüman kani dökerlerse icöerindeki kin nefret ve intikam atrsini öyle besliyorlar! hz.Osman ve hz.Ömere iskence yaptiklarini düsünüyorlar! ama bizde Osmanlarda Ömerlerde bitmez!!!!
Cin Rusya bunu izlemez musaade etmez .... Kısaca bu olay buyur ve Dünya savasınının pimini ceker .... Gecmis olsun ....
Olan şu...İndirilmiş değil erkek egemenliğinin en büyük savunucusu olmuş kadına zerre değer vermeyen uydurulmuş dinden başka herşeye benzeyen sözde islamın sürekli baskısından Mollaların iğrenç fetvalarından bıkmış halkın ayağa kalkması söke söke tüm haklarını alacaklar başı açık kadınları kocasının yanında sopayla döven köpeklere tasma takılacak her şey İran için daha iyi olacak radikal islamdan uzaklaşan tüm müslüman ülkeler hızla kalkınıyor İnşallah akp ve rte bunlardan ders alır çünkü Türkiye hızla radikal islamın kucağına sürükleniyor
@orhanaksu53 bu dediğin halk seneler önce ayaklanıp şahı devirip bunları başa getirmişti.
amerika oyunu
ABD devreye girdi yine
"Hak isteyen varsa hakkını verin! Baş kaldıran varsa başını kesin." Bunlara sebep olan ülke belli o yüzden İran çok kişinin canını alacak gibi görünüyor.
Dünyada sınırlar olduğu sürece ,milliyetçilik aldatmacasi kalkmasını sürece savaşlar olacaktır.ozgurluk adalet üzerine bir dünya .bu da olmaz
Bu baştaki halkı eğitti eğitimde çok iyiler sadece biraz cesaret eksik o da oldumu halk kendi kararını verir baştaki dikta hiç bir şekilde demokrasi bırakmamış İran'da kim gelirse gelsin hep aynı tezgahı kurup alternatif bırakmıyorlar halk bıkmış demokrasi demokrasi demokrasi
Ulan İran bile tepki veriyor bişeylere bizim koyunlar hala şükrediyor
Bütün müslüman üikelerinde Yolsuzluk var zimmetine para geçirme var ve ülke ekonomisi kötü ne tesadüf değilmi.
Abd li ajanların işi aynı gezi olaylarında fetöcü ve ajanların işleri İranın bu ajanları direk infaza ederek çatışmaları durdurur Türkiye olarak bizler iranlılarında yanındayız İranıda yedirtmeyeceğiz emperyalist siyonizme yedirmeyeceğiz
en son Khk da çıkarılan kanun neyin nesi sizce birileri hazırlığını şimdiden yapıyor biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar. sen bir ülkenin liderisin senin tarafın olmaz seni sevenide sevmeyenide korumak zorundasın yönetmek zorundasın yada bu işi bırakıp gideceksin al işte ortadoğunun hali ortada diktatörlük tek adam rejiminin sonu isyandır ölümdür kandır yaşasın demokrasi yaşasın adalet bizi kurtaracak tek şey yalakalık değil satılmışlık değil
Amerika uşağı Suudi Arabistan Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in projesi gibi gözüküyor.
su sikintisi varmis verelim. birebir karsiliginda petrol alalim.. niye kasiyorsunuz bu kadar..
bi kaç güne kadar bastırılır iran bizim gezi olaylarına karşı gösterdiğimiz sabrı göstermez biraz ortalık kan gölüne döner eylem yaptığını zannedenler de pisi pisine ölür
Amerikanın gene denemesi ama iranın başında AB falan yok çok kanlı bastırırlar
Ortadoğunun aptallığının bedelini Batıya kesiyorlar. Batılı kafirler sizinle sürekli oynarlar siz neden alet oluyorsunuz genetik mallaarr. Yok şiii yok sünni yok Türk yok Acem yok arap her türlü ayrım bulup savaşıyorlar.
İRANDAN DERS ALımazsa BİZDE YAŞARIZ HEMDE DAHA KÖTÜSÜNÜ ALLAH MUHAFAZA
Siz Daha IRANI Tanimamissiniz
İslam Cumhuriyeti olduk yılbaşımı kaldı küçük Arabistan hoş Arabistan bile daha özgürde
HER ŞEYİN BAŞI ABD.
Artan fiyatlar ve yolsuzluk. Ya bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama! Türk halkı koyundur üsttekikerin para çalmasına göz yumar daha çok vergi ödemete göz yumar
BU CIA OPERASYONUNA KARŞI İRAN YAHUDİYE Bİ GÜZELLİK YAPAR ! AMARİKA UZAKTA AMMA YAHUDİ BURALARDA.
@jeepci senin gibi yobazlarada biri bişey yapsaya
Amerikanın yıllardır iranlı ajanları ile verdiği "kaleyi içten fetet" projesi başarıya ulaşıyor. Ama iran ın arkasında rusya ve çin var şimdi herbiri bu isyanı nasıl bastırılır gibisinden strateji yürütüyorlardır. İranda en az 100 kişiyi asarlar. Amerika gıçını yırtsa irana bişi yapamaz
ABD NİN İSTEDİĞİ OLUYOR
bu olayin arabistana atilan fuzeye misilleme oldugunu dusunuyorum ben. arabistan bununla miadini doldurdu diyenlere gozdagi veriyor. dikkat edilmeli.
Helal olsun İran halkına haklarını aramasını çok iyi biliyorlar bizim ülkedeki Koyunlar gibi satılık değiller direnişin artması dileğiyle...
sen filistinlilerin barışçıl gösterilerini izliyor musun,yada ülkende siyahilerin barışçıl protesto gösterilerini izliyor musun?önünden ye trump,başka ülkelerin içişlerine burnunu sokma..
ülkemizdeki adeletsizliğin aynısı irandada var siyasetçilerin paçalarından akıyo yolsuzluk,din adı altında münafık bir yönetim,ezilen zarar gören alt taban,ama bizim millet gibi koyun değil haklarını aramak için sokaklardalar,tabi bizdeki gibi bir diktatör yönetim gezi olaylarında baskıdan ve zulmden bunalmış ve patlamış halkı teröristlikle suçlarlar...
adamlar senelerdir uğraşıyordu iranı karıştırmak için be başardılar şimdide ingilizlerle abd çıkmış destek mesajı veriyor eylemcilere görün artık mısır libya afganistan sıriye ırak bitti şimdi iran aptal olmamak lazım oyun büyük!!
herşeyi amerikaya bağlamak sizde hastalık haline gelmiş.öyle olsa bile bu gençler gayet haklı çünkü amerika gittiği yerden birşeyler alır.bizim gibi gidip bedava restore etmez.bizde suriyeliler için harcadığımız parayı kendi gençlerimiz için harcasaydık işsizlik,eğitim,hayat pahalılığı... gibi sorunlarımız kalmazdı..
ABD nin vize kararından neden birden bire vazgeçip tekrar TÜRKİYE ye neden yaklaştığı belli oldu.....
hayat pahalılığı bahane iran gibi bir istemeyenin canından bezdirmek şahane! nasılsa abd için mesele ağaç değil diyecek birileri vardır orada da..
iranda da başladılar ajanlar çalışıyor ...
İşid Avrupa ve ABD de eylemler yapmamış olsaydı, İran' ı çoktan ABD vurmak isterdi. İşid' in işi tam bittiğinde ABD İranı %99,9 vuracak.Bölgede tek güçlü Müslüman ülke Türkiye kalacak.ABD o zaman herhalde bizi sever diye bekleriz.Zamanında IRAK, LİBYA, SURİYE vb.ülkeler vurulduğunda sevinenlere de herhalde birileri sevinir.
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