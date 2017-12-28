İran’da Hayat Pahalılığı Protesto Edildi

İran'ın bazı kentlerinde hayat pahalılığını protesto için sokaklara döküldü. Ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de düzenlenen gösterilerde, polis bazı protestocuları gözaltına aldı.
İnternete yüklenen videolarda protestocuların, "Ruhani'ye ölüm” ve "Diktatöre ölüm” sloganları attığı görüldü.
Gösterilerde, "Suriye'yi bırak bize bak” sloganlarıyla da İran'ın Esat yönetimine verdiği destek de eleştirildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre Meşhed Valisi Rahim Norouzian, gösterinin yasadışı düzenlendiğini, buna rağmen polisin toleranslı davrandığını ve bazı protestocuların, kamu malına zarar vermeye çalışmaktan gözaltına alındığını açıkladı.
Gösterilere kaç kişinin katıldığı bilinmiyor ancak sosyal medya hesaplarına göre en az üç şehirde daha düzenlenen benzer gösterilere katılım birkaç bini aştı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2015'te İran'ın nükleer programı ile ilgili Batı ile anlaşmaya varmış ve çoğu uluslararası yaptırımın kaldırılmasını sağlamıştı. Ancak anlaşmanın, ülke ekonomisinde vaat edilen etkileri hala ortaya çıkmış değil. Son dönemde yumurta gibi temel ihtiyaçların fiyatları yüzde 30-40 artmış durumda.
Birçok İranlı bu durumun, yanlış yönetim ve yolsuzluktan kaynaklandığına inanıyor.
İran İstatistik Merkezi'ne göre bu mali yılda işsizlik geçen yıla göre yüzde 1,4 artarak yüzde 12,4'e çıktı. 80 milyon nüfuslu ülkede 3 milyon 200 bin İranlı işsiz.
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