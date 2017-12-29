İran'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Gösterilerde hükümet sert bir şekilde eleştiriliyor.İran'ın kuzeydoğusundaki bazı kentlerde hayat pahalılığı ve işsizliğe karşı perşembe günü düzenlenen gösterilerin cuma günü başka şehirlere de sıçradığı bildirildi. İran haber ajansı Fars, 6 kentte gösteri düzenlendiğini aktardı. İran medyasına yansıyan haberlerde gösterilerde sadece hükümetin ekonomi politikası ve yüksek fiyatların protesto edildiği bildirildi.

Ancak sosyal medyaya yansıyan videolarda gösterilerde siyasi sloganlar da atıldığı ve ülkeyi yöneten din adamlarınınprotesto edildiği görüldü. Videolarda "Mollalar utanın, ülkemizi rahat bırakın" sloganlarının atıldığı duyuldu. Hazar Denizi'nin kıyısındaki Reşt kentindeki gösterilere yüzlerce kişinin katıldığı belirtiliyor. Hemedan kentinde de göstericilerin "Diktatörlere ölüm" sloganları attığı bildirildi.

Meşhed kentindeki gösterilerde ise yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gösteriler nedeniyle cuma günkü programını iptal ettiği ve kabinesiyle bir kriz oturumu düzenlediği belirtiliyor. Ancak söz konusu toplantıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.