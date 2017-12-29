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İran'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

29.12.2017 22:55 | Son Güncelleme 1 saat önce

İran'da hayat pahalılığına karşı perşembe günü başlayan gösterilerin cuma günü de devam ettiği bildirildi.

Gösterilerde hükümet sert bir şekilde eleştiriliyor.İran'ın kuzeydoğusundaki bazı kentlerde hayat pahalılığı ve işsizliğe karşı perşembe günü düzenlenen gösterilerin cuma günü başka şehirlere de sıçradığı bildirildi. İran haber ajansı Fars, 6 kentte gösteri düzenlendiğini aktardı. İran medyasına yansıyan haberlerde gösterilerde sadece hükümetin ekonomi politikası ve yüksek fiyatların protesto edildiği bildirildi.

Ancak sosyal medyaya yansıyan videolarda gösterilerde siyasi sloganlar da atıldığı ve ülkeyi yöneten din adamlarınınprotesto edildiği görüldü. Videolarda "Mollalar utanın, ülkemizi rahat bırakın" sloganlarının atıldığı duyuldu. Hazar Denizi'nin kıyısındaki Reşt kentindeki gösterilere yüzlerce kişinin katıldığı belirtiliyor. Hemedan kentinde de göstericilerin "Diktatörlere ölüm" sloganları attığı bildirildi.

Meşhed kentindeki gösterilerde ise yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gösteriler nedeniyle cuma günkü programını iptal ettiği ve kabinesiyle bir kriz oturumu düzenlediği belirtiliyor. Ancak söz konusu toplantıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Göstericilere sert uyarı

İran'da perşembe günü düzenlenen ilk protesto gösterilerinin ardından İranlı yetkililerden sert açıklamalar gelmişti. Tahran Emniyet Müdürü Muhsin Hamedani, "bu tür eylemlere izin verilmeyeceğini" ve "benzer gösterilerin düzenlenmesi durumunda da polisin sert müdahalede bulunacağını" söylemişti.

Horasan bölgesindeki üç şehirde hayat pahalılığı, işsizlik ve Tahran'ın Ortadoğu politikasına karşı protesto gösterileri düzenlenmiş, eylemlere binlerce kişi katılmıştı.

"Ruhani ile asla" sloganlarının atıldığı gösterilerde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin istifası istenmişti. Göstericiler ayrıca "Gazze için değil, Suriye için değil, Lübnan için değil, biz sadece İran için kurban oluruz" diye bağırmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri ise sert çizgideki politikacıları protestolara yol açmakla suçladı. Cihangiri, ülkedeki ekonomik sorunların Cumhurbaşkanı Ruhani'ye karşı nefret kampanyasını körüklemek amacıyla kullanıldığını söyledi.

Ekonomik krizin pençesindeki İran'da 2015 tarihli nükleer anlaşma sonrası vadedilen reformlar henüz hayata geçirilmedi. Hayat pahalılığı ve işsizliğin arttığı ülkede, Tahran'ın Ortadoğu politikası da ülkenin çıkarlarına uygun olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

dpa/HS/JD

© Deutsche Welle Türkçe

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