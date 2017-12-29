İran’da Hükümet Karşıtı Gösteriler İkinci Gününde

İran'ın çeşitli kentlerinde hükmet karşıtı protesto gösterileri bugün de düzenlendi. ILNA haber ajansına göre başkent Tahran'da sokağa çıkan bazı göstericiler gözaltına alındı. Polis ülkenin batısındaki Kirmanşah kentinde toplanan ve hükümet karşıtı sloganlar atan gruba müdahale etti. Perşembe günü de ülkenin kuzey doğusunda benzer gösteriler düzenlenmişti.

Hayat pahalılığı, yolsuzluk iddiaları ve Tahran'ın Suriye ve Irak'taki varlığının maliyeti, protesto gösterilerine neden oldu.

Yarı resmi haber ajansı FARS'a göre 300 kadar gösterici, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi, "Ya özgürlük ya ölüm” sloganları attı ve kamu mallarına zarar verdi. Perşembe günü de İran'ın ikinci büyük kenti Meşhed'de yüzlerce kişi hayat pahalılığını hükümet karşıtı sloganlarla protesto etmişti. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda göstericilerin "İnsanlar yalvarıyor, din adamları Allah gibi davranıyor” diye slogan attıkları görülüyor. Yine sosyal medyada polisin kalabalığı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile dağıtmaya çalıştığı görüldü.