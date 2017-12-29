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İran’da Hükümet Karşıtı Gösteriler İkinci Gününde

29.12.2017 18:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

Başkent Tahran ve Kirmanşah’ta, İran hükümeti protesto edildi. Perşembe günü de İran’ın ikinci büyük kenti Meşhed’de yüzlerce kişi hayat pahalılığını hükümet karşıtı sloganlarla protesto etmişti.

İran'ın çeşitli kentlerinde hükmet karşıtı protesto gösterileri bugün de düzenlendi. ILNA haber ajansına göre başkent Tahran'da sokağa çıkan bazı göstericiler gözaltına alındı. Polis ülkenin batısındaki Kirmanşah kentinde toplanan ve hükümet karşıtı sloganlar atan gruba müdahale etti. Perşembe günü de ülkenin kuzey doğusunda benzer gösteriler düzenlenmişti.

Hayat pahalılığı, yolsuzluk iddiaları ve Tahran'ın Suriye ve Irak'taki varlığının maliyeti, protesto gösterilerine neden oldu.

Yarı resmi haber ajansı FARS'a göre 300 kadar gösterici, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi, "Ya özgürlük ya ölüm” sloganları attı ve kamu mallarına zarar verdi. Perşembe günü de İran'ın ikinci büyük kenti Meşhed'de yüzlerce kişi hayat pahalılığını hükümet karşıtı sloganlarla protesto etmişti. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda göstericilerin "İnsanlar yalvarıyor, din adamları Allah gibi davranıyor” diye slogan attıkları görülüyor. Yine sosyal medyada polisin kalabalığı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile dağıtmaya çalıştığı görüldü.

Kirmanşah kentinde geçtiğimiz ay meydana gelen depremde 600 kişi hayatını kaybetmişti.

FARS ajansının yetkililere dayandırdığı haberine göre polis Perşembe günü yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı.

Muhalifler en son 2009'da sokağa çıkmıştı

İran'da düzenlenen en son siyasi gösteriler 2009 yılında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden seçilmesinin ardından düzenlenmişti. Sokak gösterileri sekiz ay boyunca devam etmişti. Reform yanlıları seçimlerde yolsuzluk yapıldığını öne sürüyordu.

Bazı sosyal medya videoları göstericileri "Ruhani'ye ölüm” ve "Diktatöre ölüm”, "Filistin'in peşini bırak”, "Ne Gazze ne Lübnan, canımı sadece İran'a feda ederim” "Suriye'yi terk et” sloganları atarken gösteriyor.

Tahran Suriye'deki savaşta Devlet Başkanı Beşar Esat'ı, Irak'ta Şii milisleri, Yemen'de Husi milislerini ve Lübnan'da Hizbullah'ı destekliyor.

İran İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, ülkede işsizlik bu mali yılda yüzde 12,4 seviyesinde seyrediyor. Bu oran geçen yıla göre yüzde 1,4 daha fazla. 80 milyon nüfuslu İran'da halkın 3,2 milyonu işsiz.

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