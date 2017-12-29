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İran'da hükümet karşıtı protesto gösterileri yayılıyor, gözaltılar var

29.12.2017 19:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Çeşitli şehirlerde düzenlenen gösterilerde özellikle enflasyonun, işsizliğin ve yolsuzlukların artması protesto ediliyor. Protestoların ikinci gününde sokaklara çıkanlar rejim karşıtı sloganlar atmaya başladı. Meşhed'de 52 kişinin gözaltına alındığı açıklandı, başkent Tahran'da da gözaltına alınanlar olduğu bildiriliyor.

BBC Reşt şehrinde düzenlenen gösteriler

İran'da ekonomik taleplerle başlayan protesto gösterilerinin ikinci gününde sokaklara çıkanlar rejim karşıtı protestolar atmaya başladı. İranlı bir yetkili Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, Meşhed kentinde 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Başkent Tahran'da da gözaltına alınanlar olduğu bildiriliyor.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlenen gösterilerde enflasyonun, işsizliğin ve yolsuzlukların artması protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet aleyhine sloganlar atıldı.

Hükümetin Suriye ve Irak gibi bazı ülkelerde izlediği dış politikanın da eleştirildiği görüldü.

BBC Protestoların gerçekleştiği şehirler Çatışmalar yaşanıyorMeşhed Devrim Konseyi'nin başında bulunan Hüseyin Haydari, gözaltıların nedeninin "sert sloganlar atılması" olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangir, 'ülkedeki bazı olayların ekonomik sorunlardan kaynaklandığını ancak anlaşıldığı kadarıyla arkasında başka şeylerin de olduğunu' söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki Reşt ve batısındaki Kirmanşah şehirlerinde de gösteriler düzenlendiği; Şiraz, İsfahan ve Hemedan gibi şehirlerde de küçük bazı grupların toplandığı bildiriliyor.

AFP Ruhani Sosyal medyaya yüklenen bazı videolarda ise polis ve göstericiler arasında Kirmanşah şehrinde çatışmaların çıktığı görülüyor.

İran uzun süredir ağır yaptırımlar altında ekonomik sıkıntılar çekiyor.

Ülkede işsizlik bu yıl resmi rakamlara göre yüzde 12,4'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise dünya güçleriyle yapılan nükleer anlaşma sonucu ekonominin kısa sürede düzeleceğini söylüyordu.

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