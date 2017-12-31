HABER

İran’da iki gösterici öldü

31.12.2017 12:31 | Son Güncelleme 28 dakika önce

İran’da hükümet karşıtı gösterilerde iki gösterici hayatını kaybetti.

İranlı yetkililer öldürülenlerin İran polisi tarafından değil, "yabancı ajanlar" tarafından öldürüldüğünü belirtti.İran'ın Meşhed kentinde geçen hafta perşembe günü başlayan hükümet karşıtı protestolar farklı kentlere yayıldı. Dorud kentinde dün düzenlenen protesto gösterilerinde iki kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer iki kişinin öldüğünü doğruladı.

Lorestan vilayeti güvenlik şefi ve vali yardımcısı Habibollah Khojastehpur İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Dorud'daki gösteride ölen iki kişinin İran polisince değil, "yabancı ajanlarca" öldürüldüğünü belirtti. Khojastehpur, "Ne polis, ne de güvenlik görevlileri ateş açtı. Sünni radikaller ve yabancı ajanların ölümlerden sorumlu olduğuna dair ipuçları var" dedi.

Dorud'daki gösterilerde iki kişinin öldüğü haberi sosyal medya üzerinden duyurulmuştu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda söz konusu iki kişinin İran polisi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.

Fransız Haber Ajansı (AFP) İran makamlarının iki kişinin öldüğü gösterilerin ardından internet bağlantılarını kısmen kestiğini duyurdu. AFP Tahran muhabiri başkent Tahran'da cep telefonlarının internet bağlantısının bulunmadığını belirtti. İran'da gösterilere dair video ve fotoğrafların paylaşıldığı mesajlaşma ağı Telegram'ın 25 milyon kullanıcısı bulunuyor.

İçişleri Bakanı'ndan açıklama

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli dün yaptığı açıklamada, protesto gösterilerine karşı güvenlik güçlerinin harekete geçeceğini duyurmuş ve "Düzeni bozanlar ve yasaları ihlal edenler bunun hesabını vermek, bedelini ödemek zorundadır" açıklamasını yapmıştı.

İran'da ekonomideki olumsuz gidişat, fiyatlardaki artış ve işsizliği protesto için Meşhed'de başlayan gösteriler kısa süre içinde hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Meşhed'deki gösterilerde 52 kişi gözaltına alındı.

DPA/AFP/Reuters, HT/BW

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

Bizans’tan kalma Aydos Kalesi’nin sırrı gün ışığına çıktı

Bizans’tan kalma Aydos Kalesi’nin sırrı gün ışığına çıktı

Oğluna milyonluk villa aldı

Oğluna milyonluk villa aldı

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kenya'da korkunç kaza: 30 ölü!

Kenya'da korkunç kaza: 30 ölü!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran’da göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi

İran’da göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi

İsrail, Gazze'deki 'gözetleme kulesi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze'deki 'gözetleme kulesi'ne hava saldırısı düzenledi

İngiltere'de 12 katlı binada yangın

İngiltere'de 12 katlı binada yangın

TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.