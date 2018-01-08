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İran'da ilköğretimde İngilizce eğitimi yasaklandı

08.01.2018 08:43 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ülkedeki ilköğretim okullarında İngilizce eğitimi verilmesi, "kültür istilası" yarattığı gerekçesiyle yasaklandı. İran'da eğitim, ilk öğretim, lise ve üniversite olarak aşamalanıyor.

Getty Images

İran'da ilk öğretim okullarında İngilizce eğitimi verilmesi, kültür istilası yarattığı gerekçesiyle yasaklandı.

Tartışma ülkedeki İslami liderlerlerin, batı kültürünün etkileri üzerine yaptığı uyarılar ile başlamıştı.

Yüksek Eğitim Konseyi'nin başkanı olan Mehdi Navid-Adham, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Devlet okullarında veya özel ilk öğretim okullarında İngilizce öğretilmesi yasalara ve düzenlemelere aykırı" dedi.

İran'da eğitim, ilk öğretim, lise ve üniversite olarak aşamalanıyor.

Ülkede İngilizce eğitimi genel olarak lisede başlasa da ilk öğretim okullarında da İngilizce sınıfları bulunabiliyor.

Bazı çocuklar okul sonrası İngilizce eğitim alabildiği gibi, gelir durumu iyi olan ailelerin çocukları da özel ilköğretim okullarında bu eğitimi alabiliyor.

Hamaney gündeme getirmiştiİran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2016 yılında "İngilizce dilinin öğretilmesi ana okullarına kadar yayılıyor" demişti.

Devletin başı konumunda olan Hamaney, öğretmenlere seslendiği söz konusu konuşmasında, "Bu yabancı dil öğrenilmesine karşı bir açıklama değil, ama yapılan, yabancıbir kültürü, çocuklara ve gençlere tanıtmak" demişti.

İngilizce yasağının ülkedeki son protestolar ile ilişkili olup olmadığına dair bir yorum yapılmamasına karşın, İran'ın Devrim Muhafızları, bu protestolarda yabancı güçlerin de rolünden söz etmişti.

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