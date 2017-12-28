İran’da ‘İyi Örtünmeyen’ Kadınlar Artık Hapse Atılmayacak

İran'da İslami kurallara uygun giyinmeyen kadınların artık tutuklanmayacağı açıklandı. Ancak "iyi örtünmeyenler” zorunlu eğitimden geçirilecek.
Reformcu Şark gazetesi, Tahran Emniyet Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Rahimi'nin, "İslami kıyafet yasasına uymayanlar bundan böyle gözaltı merkezlerine alınmayacak, haklarında dava açılmayacak” dediğini yazdı.
Ülkenin yarı resmi haber ajansı Tasnim de, yasayı ihlal edenlerin polisin vereceği özel kurslara katılacağını duyurdu. Ajans, yasayı sürekli ihlal edenlere ise cezai işlem uygulanacağını belirtti.
1979 İslam Devrimi'nden sonra İran'da özellikle kadınlara yönelik kıyafet kanunu uygulanmaya başlanmıştı. Genç ve daha liberal olarak tanımlanan kadınlar ise, bu yasanın sınırlarını zorluyordu. İranlı kadınlar, saçlarını tamamen kapatmayan başörtüsü takıyor, oje sürüyorlar. Ülkede İslami yasalara uygun giyinmeme, "bad-hijab” (kötü kapanma) olarak adlandırılıyor.
Haber ajansı AFP'nin haberine göre Tahran trafik polisi 2015 yılında özel araçlarında "başörtüleri omuzlarına düşen” 40 bin kadın tespit etti.
HDP'den flaş Abdullah Gül çıkışı: Ona da ihtiyacımız var
İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!
Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?
Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı
Adana'da mide bulandıran görüntü!
Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi
Ünlü isim kabına sığmadı!
Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı
Görenler hayrete düşüyor! 'George Clooney kadar yakışıklı'
MEB, liseye geçiş sınavı örnek sorular yayımlandı! İşte sözel ve sayısal örnek testler
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum