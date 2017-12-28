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İran’da ‘İyi Örtünmeyen’ Kadınlar Artık Hapse Atılmayacak

28.12.2017 20:24 | Son Güncelleme 4 saat önce

Reformcu Şark gazetesi, Tahran Emniyet Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Rahimi’nin, “İslami kıyafet yasasına uymayanlar bundan böyle gözaltı merkezlerine alınmayacak, haklarında dava açılmayacak” dediğini yazdı.

İran'da İslami kurallara uygun giyinmeyen kadınların artık tutuklanmayacağı açıklandı. Ancak "iyi örtünmeyenler” zorunlu eğitimden geçirilecek.

Reformcu Şark gazetesi, Tahran Emniyet Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Rahimi'nin, "İslami kıyafet yasasına uymayanlar bundan böyle gözaltı merkezlerine alınmayacak, haklarında dava açılmayacak” dediğini yazdı.

Ülkenin yarı resmi haber ajansı Tasnim de, yasayı ihlal edenlerin polisin vereceği özel kurslara katılacağını duyurdu. Ajans, yasayı sürekli ihlal edenlere ise cezai işlem uygulanacağını belirtti.

1979 İslam Devrimi'nden sonra İran'da özellikle kadınlara yönelik kıyafet kanunu uygulanmaya başlanmıştı. Genç ve daha liberal olarak tanımlanan kadınlar ise, bu yasanın sınırlarını zorluyordu. İranlı kadınlar, saçlarını tamamen kapatmayan başörtüsü takıyor, oje sürüyorlar. Ülkede İslami yasalara uygun giyinmeme, "bad-hijab” (kötü kapanma) olarak adlandırılıyor.

Haber ajansı AFP'nin haberine göre Tahran trafik polisi 2015 yılında özel araçlarında "başörtüleri omuzlarına düşen” 40 bin kadın tespit etti.

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