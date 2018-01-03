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İran'da katılmadığı protestoların yüzü olan kadın

03.01.2018 21:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

Protestolar sırasında İran'dan dünyaya ulaşan görüntüler arasında en fazla paylaşılanlardan biri beyaz başörtüsünü bir sopaya takarak eylem yapan Tahranlı kadına aitti. BBC İzleme Servisi ve sosyal medya ekibi bu görüntünün perde arkasını araştırdı.

İran'daki protestolarla ilgili görüntüler sosyal medya aracılığıyla ülke sınırları dışına ulaşıyor.

Ülkede Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim engellenmiş olsa da çok sayıda görüntü dolaşıma girdi. O görüntüler arasında en fazla paylaşılanlardan birinde ise beyaz başörtüsünü bir sopaya asarak, rejime karşı duruş sergileyen bir kadın yer alıyor.

Her ne kadar gerçek olsa da, bu son yaşanan protesto dalgasında çekilmiş bir görüntü değil.

Ülkedeki protestolar 28 Aralık'ta ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de hayat pahalılığına ve yolsuzluklara karşı halkın sokağa çıkması ile başladı.

Beyaz başörtülü kadının görüntüsü ise sosyal medyaya protestolardan bir gün önce Masih Alinejad isminde Amerika'da yaşayan bir İranlı gazeteci tarafından paylaşıldı.

Aynı zamanda kadın hakları savunucusu olan Masih Alinejad, başlattığı bir sosyal medya kampanyası ile İranlı kadınları sokaktaki örtünme zorunluluğuna harekete geçmeye çağırmıştı.

https://www.instagram.com/p/BdOLIrHhV6L/

Başını örtmeyenler artık tutuklanmayacakBeyaz Çarşamba kampanyası, İranlı kadınları her çarşamba günü beyaz giyerek, İran'daki baskıcı kıyafet uygulamasını protesto etmek için 2017 yılında başlatıldı. Alinejad da bu görüntüyü Instagram sayfasında Beyaz Çarşamba hareketi kapsamında paylaştı.

Görüntünün, Tahran'daki Enghelab Caddesi'nde kaydedildiği gün, yetkililer başını örtmeyen kadınların artık tutuklanmayacağını açıkladı.

Başını rejimin istediği gibi örtmeyen kadınların ise artık İslami eğitim sınıflarına katılması gerekeceği belirtildi.

Başörtüsünü bayrak yapan kadının görüntüleri, yüzlerce kadını harekete geçirdi ve İran'daki gösterilerin bir yüzü haline geldi. Birçokları onu, ABD'de siyahilere uygulanan ayrımcılığa karşı mücadele başlatan isme atıfla, "İran'ın Rosa Park'ı" olarak adlandırmaya başladı.

Sosyal medyada beyaz başörtüsünü çıkaran kadından ilham alan eylemler ve içerikler paylaşılıyor. Bir Twitter kullanıcısı, eylemin yapıldığı yere bıraktığı çiçeklerin fotoğrafını paylaştı.

https://www.instagram.com/p/BdTMJOKBsYx/

Yüzlerce kullanıcı, profil fotoğraflarını, başörtüsü sallayan kadının çizim görseliyle değiştirdi.

Genç kadının kimliği ve akibeti bilinmese de, daha fazla özgürlük isteyen hareketin sembolü oldu.

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