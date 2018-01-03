İran'da katılmadığı protestoların yüzü olan kadın

İran'daki protestolarla ilgili görüntüler sosyal medya aracılığıyla ülke sınırları dışına ulaşıyor.

Ülkede Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim engellenmiş olsa da çok sayıda görüntü dolaşıma girdi. O görüntüler arasında en fazla paylaşılanlardan birinde ise beyaz başörtüsünü bir sopaya asarak, rejime karşı duruş sergileyen bir kadın yer alıyor.

Her ne kadar gerçek olsa da, bu son yaşanan protesto dalgasında çekilmiş bir görüntü değil.

Ülkedeki protestolar 28 Aralık'ta ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de hayat pahalılığına ve yolsuzluklara karşı halkın sokağa çıkması ile başladı.

Beyaz başörtülü kadının görüntüsü ise sosyal medyaya protestolardan bir gün önce Masih Alinejad isminde Amerika'da yaşayan bir İranlı gazeteci tarafından paylaşıldı.

Aynı zamanda kadın hakları savunucusu olan Masih Alinejad, başlattığı bir sosyal medya kampanyası ile İranlı kadınları sokaktaki örtünme zorunluluğuna harekete geçmeye çağırmıştı.

https://www.instagram.com/p/BdOLIrHhV6L/

Başını örtmeyenler artık tutuklanmayacakBeyaz Çarşamba kampanyası, İranlı kadınları her çarşamba günü beyaz giyerek, İran'daki baskıcı kıyafet uygulamasını protesto etmek için 2017 yılında başlatıldı. Alinejad da bu görüntüyü Instagram sayfasında Beyaz Çarşamba hareketi kapsamında paylaştı.