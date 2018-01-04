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İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

DÜNYA HABERLERİ | 04.01.2018 16:43 | Son Güncelleme 26 dakika önce

İran'da yüksek fiyatları protesto etmek için geçen hafta başlayan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerinde altıncı günün ardından, İran'ın Devrim Muhafızları hükümet karşıtı protestoları bastırmak için üç kentte birlik konuşlandırdı.

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

Genç ve çalışan sınıfının karşılaştığı ekonomik zorluklar üzerine geçen hafta başlayan protestolar dini lider Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere hükümete karşı siyasi bir hal almaya başladı.

Avrupalıların, ABD ve İsrail liderlerinin İran'ın dini yönetimine karşı yapılan gösterilerden memnun olmasına ilişkin tedirginliklerini ifade etmesiyle, protestolar uluslararası alanda tepkiler almaya devam etti.

Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Ali Caferi, "yeni bir karışıklığın" önüne geçmek için çatışmaların en yoğun yaşandığı Hamadan, İsfahan ve Loristan kentlerinde birliklerin konuşlandırıldığını duyurdu.

İran'ın Şii teokrasisinin koruyucusu olan Devrim Muhafızları, 2009'da onlarca orta sınıf protestocunun öldürüldüğü seçim dolandırıcılığı iddiasının ardından ayaklanmayı bastırmada etkili olmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın açıklamalarının "neredeyse bizi savaşa götürecek açıklamalar... bazıları için kasıtlı bir strateji" olduğunu söyledi ve İran ile diyalog içinde olunmasının önemine değindi.

İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel gerilimin tırmanmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Gabriel "Bu iç çatışmayı uluslararası olarak istismar etme girişimine karşı uyarıyoruz ... bu hiçbir şekilde gerilimi yatıştırmayacak" dedi.

İran'da yüksek fiyatları protesto etmek için geçen hafta başlayan gösteriler bu hafta da devam ederken farklı kentlerde binlerce hükümet yanlısı dün sokağa çıkmıştı. İran devlet televizyonunda yer alan görüntülere göre Kirmanşah, İlam ve Gorgan gibi kentlerde düzenlenen gösterilere katılan kişiler İran bayrakları ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in resimlerini taşıyordu.

Hükümet yanlısı yürüyüşlerin, protestoların sona erdiğine işaret ettiğini belirten Caferi protestocuların her bir yerde maksimum 1,500 kişi olduğunu ülke genelinde 15,000'i aşmadığını belirtti.

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