İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Son Güncelleme 1 saat önce DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 11:44 |1 saat önce

İran'dan gelen son dakika haberlerine göre, Türkiye sınırına yakın Urumiye'de büyük bir kalabalık gösteri yaptı. Yine aynı bölgedeki Kirmanşah'ta da protestolar vardı. başkent Tahran ve birçok şehirde sokaklara dökülenler, dini lider Hamaney aleyhine sloganlar attı. Bazı kentlerde polis ve göstericiler çatıştı, Dezful'da protestocuların bir polisi kovması sosyal medyadan yayınlandı.

Protesto gösterilerinin bir haftayı doldurduğu İran'da, Tahran yönetimi eylemlerin sona erdiğini ilan etse de muhalifler dün gece yine sokaklara çıktı. Muhalifler, büyük bir gösterinin düzenlendiği Sanandaj'da can kayıpları olduğunu bildiriyor. Başkent Tahran'da 'Kahrolsun Hamaney, referandum umudumuz' sloganları yüksledi. Şiraz'da polis ve göstericiler çatıştı, trafiği durduran kalabalık ana caddede ateş yaktı. Huzistan'a bağlı Dezful'da yüzlerce insan gösteri yaptı, bir polisi kovan protestocuların videosu sosyal medyada yayınlandı. Luristan eyaletinde sokağa çıkanlar dini lider Ayetullah Ali Hamaney aleyhine sloganlar attı. Türkiye sınırına yakın Urumiye'de büyük bir kalabalık gösteri yaptı. Yine aynı bölgedeki Kirmanşah'ta da protestolar vardı. Hamedan kentinde çekilen bir video, sokaklarda sivil milislerin protestoları engellemek için beklediğini gösteriyor. 28 Aralık 2017'de gösterilerin başladığı ve bugüne kadar en az 21 can kaybının olduğu ülkede, bugün cuma namazı sonrasında da yeni protestolar olabilir. Şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı ise 1000'den fazla.

DEVRİM MUHAFIZLARI SAHAYA İNDİ İran Devrim Muhafızları, polisin gösterileri bastırırken yetersiz kalması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu duyurdu. Yerel kaynaklar, devrim muhafızlarının şimdiden üç kentte konuşlandırıldığını aktarıyor. Bu kentler Hamedan, İsfahan ve Luristan. İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası İran'da resmi polis güçlerinin yanı sıra rejimin sivil kuvvetleri olan Besic milisleri de toplumsal olaylarda sahneye çıkıyor. Devrim Muhafızları, Çarşamba günü yaptığı açıklamada isyanın bastırıldığını ilan etmişti ancak son gösteriler bu açıklamayı doğrulamıyor. KRİTİK TOPLANTI BUGÜN Başından beri gösterileri destekleyen ABD, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Toplantı, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde gerçekleşecek. İran'ın müttefiki Rusya'nın muhtemel bir yaptırım kararını veto etmesi bekleniyor. İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi! ABD'DEN İRAN ŞİRKETLERİNE YENİ YAPTIRIM ABD hükümeti, beş İran şirketine yeni yaptırımlar getirdi. Balistik füze programını desteklemekle suçlanan şirketler Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center ve Shahid Shustari Industries.

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu beş şirketin halihazırda yaptırım altında bulunan Shahid Bekari Endüstri Grubu tarafından kontrol edildiğini savunuyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Washington'daki diğer yetkililer, İran'daki protestocuların arkasında olduklarını birçok kez yineledi. Başkan Trump, ABD'nin zamanı gelince göstericilere açık şekilde destek vereceğini Twitter mesajıyla açıkladı. TAHRAN: BİR CIA AJANI BAŞLATTI Tahran yönetimi ise hayat pahalılığına karşı başlayıp rejim aleyhtarı bir çehreye bürünen protestoları ABD ve İsrail'in çıkardığını savunuyor. Hamaney, düşman ülkelerin para, silah ve ajanlarla ülkeyi karıştırdığını söyledi. İran Başsavcılığı, resmi açıklamasında bir CIA ajanının başlattığı ölümcül protestoların İsrail ve Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini belirtti. Ülkede muhalif gösterilere karşı rejim yanlıları da iki kez sokağa inip gövde gösterisi yaptı. ABD kanalından son dakika İran iddiası! 'Bu kez çok farklı...' DALGA DALGA YAYILDI İran'ı sarsan protestolar, ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de başlamıştı. Hayat pahalılığını protesto için 28 Aralık Perşembe günü başlayan gösteriler, Cuma günü 12 şehre birden yayılmış ve rejim karşıtı bir renge bürünmüştü.