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İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 11:44 | Son Güncelleme 1 saat önce

İran'dan gelen son dakika haberlerine göre, Türkiye sınırına yakın Urumiye'de büyük bir kalabalık gösteri yaptı. Yine aynı bölgedeki Kirmanşah'ta da protestolar vardı. başkent Tahran ve birçok şehirde sokaklara dökülenler, dini lider Hamaney aleyhine sloganlar attı. Bazı kentlerde polis ve göstericiler çatıştı, Dezful'da protestocuların bir polisi kovması sosyal medyadan yayınlandı.

Protesto gösterilerinin bir haftayı doldurduğu İran'da, Tahran yönetimi eylemlerin sona erdiğini ilan etse de muhalifler dün gece yine sokaklara çıktı. Muhalifler, büyük bir gösterinin düzenlendiği Sanandaj'da can kayıpları olduğunu bildiriyor.

Başkent Tahran'da 'Kahrolsun Hamaney, referandum umudumuz' sloganları yüksledi. Şiraz'da polis ve göstericiler çatıştı, trafiği durduran kalabalık ana caddede ateş yaktı.

Huzistan'a bağlı Dezful'da yüzlerce insan gösteri yaptı, bir polisi kovan protestocuların videosu sosyal medyada yayınlandı.

Luristan eyaletinde sokağa çıkanlar dini lider Ayetullah Ali Hamaney aleyhine sloganlar attı.

Türkiye sınırına yakın Urumiye'de büyük bir kalabalık gösteri yaptı. Yine aynı bölgedeki Kirmanşah'ta da protestolar vardı.

Hamedan kentinde çekilen bir video, sokaklarda sivil milislerin protestoları engellemek için beklediğini gösteriyor.

28 Aralık 2017'de gösterilerin başladığı ve bugüne kadar en az 21 can kaybının olduğu ülkede, bugün cuma namazı sonrasında da yeni protestolar olabilir. Şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı ise 1000'den fazla.

DEVRİM MUHAFIZLARI SAHAYA İNDİ

İran Devrim Muhafızları, polisin gösterileri bastırırken yetersiz kalması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu duyurdu. Yerel kaynaklar, devrim muhafızlarının şimdiden üç kentte konuşlandırıldığını aktarıyor. Bu kentler Hamedan, İsfahan ve Luristan.

İran'da son dakika! 'Protestolar sona erdi' iddiası

İran'da resmi polis güçlerinin yanı sıra rejimin sivil kuvvetleri olan Besic milisleri de toplumsal olaylarda sahneye çıkıyor.

Devrim Muhafızları, Çarşamba günü yaptığı açıklamada isyanın bastırıldığını ilan etmişti ancak son gösteriler bu açıklamayı doğrulamıyor.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Başından beri gösterileri destekleyen ABD, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Toplantı, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde gerçekleşecek.

İran'ın müttefiki Rusya'nın muhtemel bir yaptırım kararını veto etmesi bekleniyor.

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ABD'DEN İRAN ŞİRKETLERİNE YENİ YAPTIRIM

ABD hükümeti, beş İran şirketine yeni yaptırımlar getirdi. Balistik füze programını desteklemekle suçlanan şirketler Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center ve Shahid Shustari Industries.

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu beş şirketin halihazırda yaptırım altında bulunan Shahid Bekari Endüstri Grubu tarafından kontrol edildiğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Washington'daki diğer yetkililer, İran'daki protestocuların arkasında olduklarını birçok kez yineledi. Başkan Trump, ABD'nin zamanı gelince göstericilere açık şekilde destek vereceğini Twitter mesajıyla açıkladı.

TAHRAN: BİR CIA AJANI BAŞLATTI

Tahran yönetimi ise hayat pahalılığına karşı başlayıp rejim aleyhtarı bir çehreye bürünen protestoları ABD ve İsrail'in çıkardığını savunuyor. Hamaney, düşman ülkelerin para, silah ve ajanlarla ülkeyi karıştırdığını söyledi.

İran Başsavcılığı, resmi açıklamasında bir CIA ajanının başlattığı ölümcül protestoların İsrail ve Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini belirtti.

Ülkede muhalif gösterilere karşı rejim yanlıları da iki kez sokağa inip gövde gösterisi yaptı.

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DALGA DALGA YAYILDI

İran'ı sarsan protestolar, ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de başlamıştı. Hayat pahalılığını protesto için 28 Aralık Perşembe günü başlayan gösteriler, Cuma günü 12 şehre birden yayılmış ve rejim karşıtı bir renge bürünmüştü.

Tahran yönetimi, protestocuların organize olduğu sosyal medya uygulamalarını erişime kapattı. Ülkede en çok kullanılan uygulama, Telegram. Nüfusun yarısının WhatsApp benzeri uygulamayı kullanarak haberleştiği biliniyor.

BİR TABU YIKILDI

Reuters haber ajansı, protestolar sırasında ülkede bir tabunun yıkıldığını bildiriyor. Takestan şehrindeki protestocular ülkeyi 1925 ile 1941 arasında yöneten Rıza Pehlevi'yi öven sloganlar atarak bir tabuyu devirmiş oldu. Pehlevi hanedanlığı 1979 İslam devrimiyle yıkılmıştı.

BİLEK GÜREŞİNİ KAZANDI AMA...

Ezeli düşmanı Suudi Arabistan'la Ortadoğu'da girdiği bilek güreşini Suriye ve Irak'ta kazanan İran, halihazırda Yemen'de Şii Husilere destek veriyor. Üçüncü yılını doldurmak üzere olan savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon Husilere hava saldırıları düzenliyor.

Dış politikada bunlar yaşanırken, dünyanın en kapalı rejimlerinden birine sahip ülkede ekonomi alarm veriyor. 3 milyon 200 bin işsizin bulunduğu İran'da bazı temel gıdaların fiyatları son dönemde neredeyse yarı yarıya arttı.

P5+1 ülkeleriyle nükleer anlaşmaya imza atan Tahran yönetimi, Batılı ülkelerin yaptırımlarından 2015 yılında kurtuldu ancak henüz bu sokağa yansımış değil.

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Anahtar Kelimeler:
protesto Tahran Ayetullah Ali Hamaney İRAN

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
her türlü yolsuzluğu yap, vatandaşını sınıflara ayır,hem müslüman ülke ol hem de yapmadığın usulsüzlük kalmasın . sonra da vay amerika. oldu canım . yedik
solcer men amerika ne kadar çok sevmiyorsun. lafta söylemiyorsun men.
Amerika'nın ve İsrail'in oyununa geliyirsunuZ.
islam ülkeleri birliği kurulmalıdır
Darbeyle gelen darbeyle gider!!
Yeni bir arap göçü daha türkiyeye gelecek yani polisten kaçan
petrolü millileştirmek isteyen başbakan musaddık devrilerek 1953 te öldürülmüştü.üstelik iktidarda şah vardı.neredeeen nereye.mollalar abd ye yanaşsın ayaklanma hemen durur.ne yaparsanız yapın teokratik rejimler ülkeyi emperyalizme karşı ayakta tutamıyor.Çare demokrasi.molla yada osmanlı torunları değil!
Vay be iran halkı bile dini kullanarak kendilerini kullandıklarının farkına vardı!
bu ajanlar nasıl karıştırıyor ortalığı anlamıs değiilim ..
açın sınırı iranlı kardeşlerimize DE mülteci ülkesi TÜRKİYE BİRLEŞİK DEVLETLERİ VAR ne de olsa
mynet sende abd yanasin
Tahran nüfusunun %40 ı ermeni kökenli demekki ermeni kökenli vatandaşları isyan etti eee amerikanın postal sesleri yavaş yavaş duyulmaya başkandı ...! Türkiye bunun tedbirini şimdiden almalı amerika irandan snr türkiyeye hazırlanıyor ama bize sökmez türk halkı birlik.iranda bazı etnik kişileri kışkırtıyor abd
Ne birliği kardeşim, seni 16 yıldır yönetenler ülkeyi dinine, mezhebine, biat eden etmeyen diye kaça böldü belli değil. Eğer Türkiye en kısa zamanda bu iktidardan kurtulmazsa, sen o zaman gör bizim başımıza neler gelecek. Bizi savaşla değil, ekonomiyle yıkacaklar. Vatandaş her geçen gün daha da fakirleşiyor, bankalara borcu olmayan neredeyse yok. Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan, Suriye'den yıllardır savaş göçler alıyoruz. Dünyanın bir çok ülkesinden göç alıyoruz, ipini kopartan Türkiye'ye geliyor. Muhtemelen yakında da İran'lılar gelmeye başlayacak. Biz bir an önce diktatörlükten kurtulmalıyız
Ya kafaya bak hayat pahallanmis dünyadan izole yaşa tek bir dikta seni yonetsin şiddetle ama sen isyan edince dış mihraklar ya sizi koyun gibi güttükten sonra iç dış ne farkeder yaşasın milli kazık mı?
@guvencalim şah dönemi iran da hayatları süperdi devirdi bunlar ardından pişman oldu. dini rejimi bunlar ayaklanarak getirdiler. bırakın ne halleri varsa görsünler.
Bilek guresini sudi arapistana karsi iran kazandi derken.. eyy ketil esed diyen Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmani BOP taşeronluğu küresel güçlerin Piyonlugunu ortada olana karşıda KAZANMIŞ oluyor..anlayan amladi
mynet te nerde ise kına yakacak sizin şu haber başlıklarınız bazen şüpheye düşürmüyor değil beni .
Din ile milleti uyutan siyasetçiler halkın zamlara karşı tepkisini hemen amerika ve İsrail oyunu olarak aktarıyorlar. Eğitimli ülkelerde ise zamlar geri alınıyor. Yunanistanı halkı yaktı yıktı kim çıkıp dedi israil oyunu diye. işte tüm mesele bu bir tarafta eğitimli bir ülke diğer tarafta din ile korkutularak cahil bırakılmış bir ülke... Biz hangisiyiz peki.
Nedir bu İran düşmanlığınız? Utanıyorum yorumlarınızı okurken. Dünya'da şuanda ABD ve İsrail'e YALANDAN değil GERÇEKTEN tavır alabilen kaç ülke var? Hani bunlar büyük şeytandı? Selam olsun emperyalizme direnenlere, selam olsun sözde geri kalmış ama bütün teknolojileri milli olan İran'a, selam olsun zulme dünyanın neresinde ve ne pahasına olursa olsun boyun eymeyen müslüman kardeşlerime! Yine selam olsun ülkemde kendini müslüman olarak tanımlayıp İran'a karşı ABD'den yana tavır alanlara, selam olsun müslüman ülkerlerde çıkarılan kaoslarda kına yakanlara...
abd ile iş yapmayan şirketlere amborgo.
sonun yakın olsun iran
felaket tellalımısınız kardeşim siz. sürekli gereksi haberler yapıyorsunuz
olayları bastırmaya uğraşacağına israile atom bombası at 2 günde olaylar diner
2 cia ajanı gelipte bu insanları fitne sokamaz.. öncesi var..millet zaten patlamaya hazırmış buna sebeb devletin basındakilerdir..sen milletini devletinden üstün tutarsan o millet zaten devletini baş tacı yapar..bazı yorumcu arkadaslarda fazla komplo teorisi izliyor. yok abd yok israil..zaten ülkelerde ne oluyorsa dış mıhrak veya paralel yahu arkadas siz devleti yönetenlerde hicmi suc yok!
İran ayağa kalkıyor, bir ülke ölü toprağını atıyor, küllerinden doğan İranlılar yeni bir Haziran yaratıyor. Bol şanslar direnenlere.
İran bu bölgede Nifak tohumları ekiyor...şu yobaz mollalar Saddam gibi silinip süpürülmedikçe
başlığa bqk! felaket tallali mynet...
bu basınkadar ortalıgı karıştiran kışkırtan büyüten sulandıran esas ülkeleri hep bunlar
Evet insanlar artık bu ırkçı ve kinci dinci barbarları tanımaya başladı,dünyayı kendi ırkçılıkları üzerinde devlet adı altında bölenlerin sonu insanlığa hesab vermek olacaktır.Sadece iran değil bu zihniyeti taşıyanların hepsi halka hesab verecekler.Güçlü bir mücadeleyle bu ırkçı devletlerin ırkçılıkları başlarına yıkılmalıdır.Halkları bir arada tutacak demokrasinin gerçek uygulamasiyle bu ırkçı hastalıklı beyinlilerin ortadan kaldırılması halklar arasındaki hoşgörü barışın olmasıyla gerçekleşecektir.
sınırlarımiz kapatılmalı acil bir şekilde
TAM BİZİM BOP CULARA GÖRE İŞ
Ülkesini korumaktan kaçanları kabul ettiğiniz gibi bunlarıda kabul edin yazık.Nasılsa bu harcmalar bizim için çerez parası
Bakın tekrar yazıyorum..Bir ülkede etnik ve dini bir isyan çıkıyor ise Suriye de olayların neticesi görülmüştür diyorum.Bu olayların bastırılmasında Suriye Hükümetine karşı çıkan başta Erdoğan ve arkasından Avrupa nın Suriye de milyonlara varan ölümlerin tek sorumlusudur.Sayın Erdoğan Suriye deki rejimi beğenmeyip onları laik ve demokratik hukuk devletine davet etmişken bir Süre sonra ülkesindeki laik ve demokratik hukuk devletini Suriye-Irak tipi dikta yönetimine çevirmiş. Yandaş tv lerdeki bütün program yapıcılarda yalakası.İran yönetimi kötü ama yabancılara uyupta insanları öltürülmesin.
Biraz dusunun Saddam Huseyin kimin adamiydi kim destekledi abd kaddafiyi kim devirdi ? Isid teror orgutu lideri kimin adami kim yillardir destekliyor ABD Suriye yi parcaladi ve oradaki teror orgutlerine kim egtim veriyor kim silah veriyor ustelik bizd parayla satilmayan silahlar ypg nin elinde yani pkk nin elinde tek amaclari ortadoguyu kan golune cevirip silah tic. petrol tic cok rahat yapmasi kendi ulkesinin refahini ve gelirini dusunmesi Bol Parcala Yonet mantigi
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