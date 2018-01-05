İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Protesto gösterilerinin bir haftayı doldurduğu İran'da, Tahran yönetimi eylemlerin sona erdiğini ilan etse de muhalifler dün gece yine sokaklara çıktı. Muhalifler, büyük bir gösterinin düzenlendiği Sanandaj'da can kayıpları olduğunu bildiriyor.
Başkent Tahran'da 'Kahrolsun Hamaney, referandum umudumuz' sloganları yüksledi. Şiraz'da polis ve göstericiler çatıştı, trafiği durduran kalabalık ana caddede ateş yaktı.
Huzistan'a bağlı Dezful'da yüzlerce insan gösteri yaptı, bir polisi kovan protestocuların videosu sosyal medyada yayınlandı.
Luristan eyaletinde sokağa çıkanlar dini lider Ayetullah Ali Hamaney aleyhine sloganlar attı.
Türkiye sınırına yakın Urumiye'de büyük bir kalabalık gösteri yaptı. Yine aynı bölgedeki Kirmanşah'ta da protestolar vardı.
Hamedan kentinde çekilen bir video, sokaklarda sivil milislerin protestoları engellemek için beklediğini gösteriyor.
28 Aralık 2017'de gösterilerin başladığı ve bugüne kadar en az 21 can kaybının olduğu ülkede, bugün cuma namazı sonrasında da yeni protestolar olabilir. Şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı ise 1000'den fazla.
DEVRİM MUHAFIZLARI SAHAYA İNDİ
İran Devrim Muhafızları, polisin gösterileri bastırırken yetersiz kalması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu duyurdu. Yerel kaynaklar, devrim muhafızlarının şimdiden üç kentte konuşlandırıldığını aktarıyor. Bu kentler Hamedan, İsfahan ve Luristan.
İran'da resmi polis güçlerinin yanı sıra rejimin sivil kuvvetleri olan Besic milisleri de toplumsal olaylarda sahneye çıkıyor.
Devrim Muhafızları, Çarşamba günü yaptığı açıklamada isyanın bastırıldığını ilan etmişti ancak son gösteriler bu açıklamayı doğrulamıyor.
KRİTİK TOPLANTI BUGÜN
Başından beri gösterileri destekleyen ABD, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Toplantı, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde gerçekleşecek.
İran'ın müttefiki Rusya'nın muhtemel bir yaptırım kararını veto etmesi bekleniyor.
ABD'DEN İRAN ŞİRKETLERİNE YENİ YAPTIRIM
ABD hükümeti, beş İran şirketine yeni yaptırımlar getirdi. Balistik füze programını desteklemekle suçlanan şirketler Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center ve Shahid Shustari Industries.
ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu beş şirketin halihazırda yaptırım altında bulunan Shahid Bekari Endüstri Grubu tarafından kontrol edildiğini savunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump ve Washington'daki diğer yetkililer, İran'daki protestocuların arkasında olduklarını birçok kez yineledi. Başkan Trump, ABD'nin zamanı gelince göstericilere açık şekilde destek vereceğini Twitter mesajıyla açıkladı.
TAHRAN: BİR CIA AJANI BAŞLATTI
Tahran yönetimi ise hayat pahalılığına karşı başlayıp rejim aleyhtarı bir çehreye bürünen protestoları ABD ve İsrail'in çıkardığını savunuyor. Hamaney, düşman ülkelerin para, silah ve ajanlarla ülkeyi karıştırdığını söyledi.
İran Başsavcılığı, resmi açıklamasında bir CIA ajanının başlattığı ölümcül protestoların İsrail ve Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini belirtti.
Ülkede muhalif gösterilere karşı rejim yanlıları da iki kez sokağa inip gövde gösterisi yaptı.
DALGA DALGA YAYILDI
İran'ı sarsan protestolar, ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de başlamıştı. Hayat pahalılığını protesto için 28 Aralık Perşembe günü başlayan gösteriler, Cuma günü 12 şehre birden yayılmış ve rejim karşıtı bir renge bürünmüştü.
Tahran yönetimi, protestocuların organize olduğu sosyal medya uygulamalarını erişime kapattı. Ülkede en çok kullanılan uygulama, Telegram. Nüfusun yarısının WhatsApp benzeri uygulamayı kullanarak haberleştiği biliniyor.
BİR TABU YIKILDI
Reuters haber ajansı, protestolar sırasında ülkede bir tabunun yıkıldığını bildiriyor. Takestan şehrindeki protestocular ülkeyi 1925 ile 1941 arasında yöneten Rıza Pehlevi'yi öven sloganlar atarak bir tabuyu devirmiş oldu. Pehlevi hanedanlığı 1979 İslam devrimiyle yıkılmıştı.
BİLEK GÜREŞİNİ KAZANDI AMA...
Ezeli düşmanı Suudi Arabistan'la Ortadoğu'da girdiği bilek güreşini Suriye ve Irak'ta kazanan İran, halihazırda Yemen'de Şii Husilere destek veriyor. Üçüncü yılını doldurmak üzere olan savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon Husilere hava saldırıları düzenliyor.
Dış politikada bunlar yaşanırken, dünyanın en kapalı rejimlerinden birine sahip ülkede ekonomi alarm veriyor. 3 milyon 200 bin işsizin bulunduğu İran'da bazı temel gıdaların fiyatları son dönemde neredeyse yarı yarıya arttı.
P5+1 ülkeleriyle nükleer anlaşmaya imza atan Tahran yönetimi, Batılı ülkelerin yaptırımlarından 2015 yılında kurtuldu ancak henüz bu sokağa yansımış değil.
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