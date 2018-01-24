İran'da petrol fabrikasında yangın: Üç ölü, iki yaralı

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Ocak (DHA) - İran'ın güneyindeki Bandar Abbas kentindeki bir petrol ürünleri deposunda çıkan yangında üç kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise ağır yaralandı.
İran devlet televizyonu, olayın zift taşıma tankerlerini ısıtmak için kullanılan bir depoda meydana geldiğini, alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayıldığını duyurdu.
Kentin 35 kilometre batısında yer alan Geransang Mehr fabrikasında meydana gelen olayda, yaralanan iki kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan depoyu diğer depolardan ayırarak yangını kontrol almaya çalışıyor.
Görüntü Dökümü:
- Petrol ürünleri deposunda çıkan yangın
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